女為何比男更容易罹患自體免疫疾病？史丹福醫師張元豪團隊解謎
每當人體免疫系統遭不正常攻擊時，女性比男性更易罹患自體免疫疾病(autoimmune disorder)，其理由始終令人不解；台灣中研院院士、史丹福大學(Stanford University)醫師張元豪(Howard Chang)團隊1日在「細胞」(Cell)雜誌上發表的報告，終於解開謎底，指這一切都與身體如何處理女性X染色體有關。此一重大發現將有助於檢測許多難以診治的疾病、甚至可望找到治療方法。
賓州大學(University of Pennsylvania)免疫學家惠理(E. John Wherry)說，研究結果改變人們對於自身免疫過程的看法。
全美超過2400萬人患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症等數十種自體免疫疾病；每五名患者中有四名是女性。數十年來，男女病例的懸殊差距一直是困擾科學界的謎團。
有一理論認為X染色體可能是罪魁禍首。女性有兩個X染色體、男性則是X、Y染色體各一。而最新研究顯示，額外X染色體以意想不到的方式軋一腳。
人體每個細胞都有23對染色體，最後一對染色體決定性別，X染色體中的基因遠多於Y染色體，每個女性細胞都須進行「X染色體去激活」(X-chromosome)，以免基因獲雙倍有毒物質，這項去激活工作由沿著額外X染色體的核醣核酸RNA「Xist」負責執行。
來自台灣的史丹福大學皮膚科醫師張元豪探索Xist如何執行功能時，發現有近100種黏附蛋白，他認為，許多皮膚自身免疫疾病可能是患者自身抗體錯誤攻擊正常蛋白，這種只有女性才有的分子也許能以某種方式組織蛋白、激活免疫系統。
如果推論屬實，Xist本身並不會引起自體免疫疾病，免疫系統失控必須與環境觸發因素如感染或受傷相結合。
惠理表示，這些發現有助於診斷在臨床和免疫學上看起來截然不同的患者，至少已解開生物學背景之謎的一大部分。
張元豪甚至認為，未來也許可藉由干擾細胞運作以治療疾病。張元豪的父親是台灣前親民黨副主席張昭雄。
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