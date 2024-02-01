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女為何比男更容易罹患自體免疫疾病？史丹福醫師張元豪團隊解謎

編譯周芳苑／綜合1日電
紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，除了在手臂出現症狀，有些個案甚至會侵犯全身各器官；示意圖。（圖／123RF）
紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，除了在手臂出現症狀，有些個案甚至會侵犯全身各器官；示意圖。（圖／123RF）

每當人體免疫系統遭不正常攻擊時，女性比男性更易罹患自體免疫疾病(autoimmune disorder)，其理由始終令人不解；台灣中研院院士、史丹福大學(Stanford University)醫師張元豪(Howard Chang)團隊1日在「細胞」(Cell)雜誌上發表的報告，終於解開謎底，指這一切都與身體如何處理女性X染色體有關。此一重大發現將有助於檢測許多難以診治的疾病、甚至可望找到治療方法。

賓州大學(University of Pennsylvania)免疫學家惠理(E. John Wherry)說，研究結果改變人們對於自身免疫過程的看法。

全美超過2400萬人患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症等數十種自體免疫疾病；每五名患者中有四名是女性。數十年來，男女病例的懸殊差距一直是困擾科學界的謎團。

有一理論認為X染色體可能是罪魁禍首。女性有兩個X染色體、男性則是X、Y染色體各一。而最新研究顯示，額外X染色體以意想不到的方式軋一腳。

女性比男性較易罹患自體免疫疾病原因找到了，問題出在女性X染色體。圖為X、Y染色體...
女性比男性較易罹患自體免疫疾病原因找到了，問題出在女性X染色體。圖為X、Y染色體。(美聯社)

人體每個細胞都有23對染色體，最後一對染色體決定性別，X染色體中的基因遠多於Y染色體，每個女性細胞都須進行「X染色體去激活」(X-chromosome)，以免基因獲雙倍有毒物質，這項去激活工作由沿著額外X染色體的核醣核酸RNA「Xist」負責執行。

來自台灣的史丹福大學皮膚科醫師張元豪探索Xist如何執行功能時，發現有近100種黏附蛋白，他認為，許多皮膚自身免疫疾病可能是患者自身抗體錯誤攻擊正常蛋白，這種只有女性才有的分子也許能以某種方式組織蛋白、激活免疫系統。

史丹福大學張元豪醫師團隊揭開女性比男性較易罹患自體免疫疾病的原因在於女性X染色體...
史丹福大學張元豪醫師團隊揭開女性比男性較易罹患自體免疫疾病的原因在於女性X染色體。(取自史丹福官網)

如果推論屬實，Xist本身並不會引起自體免疫疾病，免疫系統失控必須與環境觸發因素如感染或受傷相結合。

惠理表示，這些發現有助於診斷在臨床和免疫學上看起來截然不同的患者，至少已解開生物學背景之謎的一大部分。

張元豪甚至認為，未來也許可藉由干擾細胞運作以治療疾病。張元豪的父親是台灣前親民黨副主席張昭雄。

史丹福大學 檢測 賓州

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