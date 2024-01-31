我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

談判破局…環球音樂將從TikTok撤下歌曲 聽不見泰勒絲等人的音樂

編譯徐榆涵／即時報導
環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲，代表包括天后泰勒絲等人的音樂將全面下架。(美聯社)
環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲，代表包括天后泰勒絲等人的音樂將全面下架。(美聯社)

環球音樂公司與短影音平台TikTok就藝人和詞曲作者報酬等問題的談判破裂後，環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲，代表包括天后泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）、威肯（The Weeknd）等人的音樂將全面下架。

法新社報導，環球音樂30日在一封公開信中指責TikTok「試圖建立以音樂為基礎的業務，卻沒有為音樂支付合理的價值」。

環球音樂和TikTok一直在討論新協議條款，現有合約將於31日到期，沒有續簽。

信中指出，雙方談判中提出的問題包括對藝人和詞曲作者的適當補償、用戶的線上安全以及保護藝人免受人工智慧（AI）的傷害等。

不過環球音樂說，TikTok在談判過程中試圖欺壓環球音樂，讓自己接受比之前價值更低、遠遠公平市場價值的協議，並且該協議也不能反映TikTok的指數增長。

各大音樂公司從串流媒體和社群平台賺取版權稅。環球音樂說，TikTok提出的支付比率，只是同類型主要社群平台支付比率的一小部分。

TikTok則在一份聲明中說，「環球音樂集團將自己的貪婪凌駕於藝人的利益之上，令人傷心和失望。」

TikTok 泰勒絲 人工智慧

上一則

迎接NBA全明星賽 Canada Goose上市三方聯名限定潮裝

延伸閱讀

史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思

史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思
泰勒絲1天內從日本趕回超級盃幫男友加油？粉絲全在算

泰勒絲1天內從日本趕回超級盃幫男友加油？粉絲全在算
NFL／酋長擒烏鴉晉級超級盃 泰勒絲獻吻男友超閃

NFL／酋長擒烏鴉晉級超級盃 泰勒絲獻吻男友超閃
造假泰勒絲不雅圖瘋傳 X平台暫時封鎖用戶搜尋

造假泰勒絲不雅圖瘋傳 X平台暫時封鎖用戶搜尋

熱門新聞

圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。（本報資料照片）

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

2024-01-25 01:41
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。示意圖。（本報資料照片）

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

2024-01-24 23:06
農曆新年將至，命理師楊登嵙分享今年桃花運旺盛的生肖，以及容易衍生感情糾紛、危機的生肖。示意圖。（取材自pixabay）

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024-01-26 21:11
2月將是5生肖財運亨通的月份，若能把握機運，將會獲得豐厚的財富！（路透）

2月吉星高照5生肖：屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜

2024-01-26 23:59
英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦直播時遭中國小粉紅亂入，他日前帶小熊維尼玩偶重回現場。（截圖自Brendan Kavanagh臉書）

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

2024-01-28 08:59

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」