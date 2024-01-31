談判破局…環球音樂將從TikTok撤下歌曲 聽不見泰勒絲等人的音樂

環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲，代表包括天后泰勒絲等人的音樂將全面下架。(美聯社)

環球音樂公司與短影音平台TikTok 就藝人和詞曲作者報酬等問題的談判破裂後，環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲，代表包括天后泰勒絲 （Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）、威肯（The Weeknd）等人的音樂將全面下架。

法新社報導，環球音樂30日在一封公開信中指責TikTok「試圖建立以音樂為基礎的業務，卻沒有為音樂支付合理的價值」。

環球音樂和TikTok一直在討論新協議條款，現有合約將於31日到期，沒有續簽。

信中指出，雙方談判中提出的問題包括對藝人和詞曲作者的適當補償、用戶的線上安全以及保護藝人免受人工智慧 （AI）的傷害等。

不過環球音樂說，TikTok在談判過程中試圖欺壓環球音樂，讓自己接受比之前價值更低、遠遠公平市場價值的協議，並且該協議也不能反映TikTok的指數增長。

各大音樂公司從串流媒體和社群平台賺取版權稅。環球音樂說，TikTok提出的支付比率，只是同類型主要社群平台支付比率的一小部分。

TikTok則在一份聲明中說，「環球音樂集團將自己的貪婪凌駕於藝人的利益之上，令人傷心和失望。」