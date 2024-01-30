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一出門就想回家、小事就煩躁 原來是大腦「這裡」生病

記者賴昀岫／台北即時報導
經常感到心力交瘁、疲倦，可能是腎上腺出狀況。示意圖非新聞當事人。(記者賴昀岫／攝影)
經常感到心力交瘁、疲倦，可能是腎上腺出狀況。示意圖非新聞當事人。(記者賴昀岫／攝影)

腎上腺皮質醇又稱為「壓力荷爾蒙」，用來幫助人體應對生理或心理的重大事件，經常感到心力交瘁、疲倦，可能是腎上腺出狀況。醫師指出，長期的壓力狀態最終會導致，皮質醇與DHEA同時耗竭，並出現腎上腺功能不全相關的症狀，包括疲倦、心力交瘁、食慾不振、體重減輕、血壓降低等，補充腎上腺糖皮質素（可體松）治療後，可改善相關症狀。

一名68歲女性，最近2個月一直感覺很疲倦，出門不久就想趕緊回家休息，遇到生活上的小事就覺得很煩躁，運動時也感覺力不從心，經檢查發現，腎上腺皮質醇及脫氫異雄固酮（DHEA）嚴重不足，進一步的檢查證實，是因為腦下垂體疾病，造成次發性腎上腺功能不全，補充腎上腺糖皮質素（可體松）治療後，疲勞的症狀可獲得改善。

台灣榮新診所副院長康宏銘表示，腎上腺檢測，主要是透過抽血檢查腎上腺皮質醇及DHEA的濃度，而腎上腺皮質醇又稱為「壓力荷爾蒙」，用來幫助人體應對生理或心理的重大事件，長期升高會對身體許多器官造成傷害；腎上腺也同時分泌大量的DHEA，又被稱為「抗壓荷爾蒙」，除了用來做為男女性荷爾蒙的前驅物質，DHEA也可以減緩皮質醇所帶來的傷害。

康宏銘說，出現壓力時，腎上腺皮質醇會增加，濃度會上升；壓力持續時，腎上腺皮質醇濃度仍然偏高，但DHEA濃度開始下降；壓力一直未緩解，腎上腺皮質醇及DHEA濃度就會同時下降，進入耗竭的狀態，腎上腺疲勞雖不是正式的醫學診斷，卻相當符合人體在壓力適應的不同階段，腎上腺荷爾蒙的變化過程。

康宏銘指出，長期的壓力狀態，最終會導致皮質醇與DHEA同時耗竭，並出現疲倦、心力交瘁、食慾不振、體重減輕、血壓降低等，腎上腺功能不全相關的症狀，一般是漸進緩慢的過程，次發性腎上腺功能不全的原因除了下視丘或腦下垂體的疾病，也常見於長期使用類固醇藥物之後的後遺症。

治療方面，康宏銘提到，可補充腎上腺糖皮質素為主，必要時可補充鹽皮質素及DHEA。同時可透過減壓、改善生活型態、補充DHEA或相關營養素等方式，讓腎上腺荷爾蒙逐漸回復正常。

康宏銘提醒，腎上腺疲勞或不全所引起的症狀可能不會對生命造成危害，但會影響生活和工作。當出現相關症狀可先調整生活作息，養成良好的飲食習慣，適度的放鬆身心，倘持續未見改善，建議就醫進一步檢查，找出原因才能儘早改善，避免惡化。

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