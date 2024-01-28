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英玩家夜潛泰國29層高樓跳傘 降落傘故障狠撞地面送命

編譯盧思綸／即時報導
英國跳傘玩家歐汀森27日晚間和泰國友人夜潛29層大樓挑戰定點跳傘，不料降落傘故障導致重摔地面、當場慘死。（取材自X平台）
英國跳傘玩家歐汀森27日晚間和泰國友人夜潛29層大樓挑戰定點跳傘，不料降落傘故障導致重摔地面、當場慘死。（取材自X平台）

英國每日郵報報導，英國一名熱愛定點跳傘的極限運動玩家，27日晚間在泰國度假勝地芭達雅潛入一棟29層大樓，挑戰從頂樓一躍而下，不料因降落傘故障，該男子重摔地面、當場慘死，全程目睹且拍下事故的同行友人嚇到飆髒話，現正接受警方問話。

來自英國劍橋郡的33歲定點跳傘玩家歐汀森（Nathy Odinson）27日和泰國友人非法潛入芭達雅一棟29層大樓挑戰定點挑傘，曝光影片可見歐汀森倒數「3、2、1」後縱身一躍而下，沒想到接下來卻拍到他開始瘋狂旋轉，身後的降落傘在空中狂亂擺動，接著歐汀森掉到一棵樹上，隨後砰一聲重摔在地面，後續趕到的醫護人員宣布他當場死亡。

然而，歐汀森在跳傘前曾面對鏡頭確認頭戴安全帽所架設的錄影機是否正常運作，得知沒有開啟錄影後還先取下安全帽檢查設備，並再次確認降落傘是否妥當。

事發當下，歐汀森的泰國友人嚇到飆粗口，接著趕緊打電話叫救護車和報警。

大樓警衛表示事發當時聽到樹木有動靜，以為是樹枝掉落，「後來傳出女人尖叫聲，我走過去發現地上躺了一個人，已經死了。」

事後大樓調閱監視器發現歐汀森等人把車停在外面，等了一陣子以後悄悄潛入大樓。

大樓警衛說這並非歐汀森第一次夜潛大樓完跳傘，已經對地面行人造成危險，「他們在拍社群影片，之前就來跳過，他們明知道這是不允許的。」

警方表示，「死者使用的降落傘並未如預期固定於中心位置。」

消息指出，歐汀森素來熱愛跳傘運動，走遍世界各地挑戰跳傘，並且成立「高空攝影」公司提供私人跳傘行程。

警方已通知英國駐曼谷使館聯繫歐汀森家屬處理後續事宜。

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