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傑森史塔森「蜂刑者」登周末票房榜首 2024開年來最低

中新社／洛杉磯28日電
「蜂刑者」北美票房冠軍。（美聯社）
「蜂刑者」北美票房冠軍。（美聯社）

剛剛過去的這個周末，好萊塢「硬漢」明星傑森史塔森（Jason Statham）主演的「蜂刑者」（The Beekeeper）登上北美周末票房榜首，多部第96屆奧斯卡獎提名影片亦票房升溫。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月28日發布的電影市場數據，38部影片北美周末票房（1月26日至28日）報收約5629萬美元。這是2024年開年以來最低的周末票房成績，也是首次無一部新片進入周末票房十強。 　

驚悚動作片「蜂刑者」第三個上映周末票房環比跌幅收窄至13.7%，以約742萬美元從上期榜單亞軍逆襲至本輪排名榜首。該片北美累計票房現約4229萬美元，總票房終於破億、達1.04億美元。 　　

上周票房冠軍新版「辣妹過招」，本居滑落第二名。（美聯社）
上周票房冠軍新版「辣妹過招」，本居滑落第二名。（美聯社）

隨著放映影院減少，改編自2004年同名電影和百老匯音樂劇的新版「辣妹過招」（Mean Girls）周末票房環比下跌37.4%，以約730萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。這部歌舞喜劇片北美累計票房現約6081萬美元、總票房約8341萬美元。 　　

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka），以約591萬美元蟬聯北美周末票房季軍。自2023年12月15日上映以來，該片北美累計票房約1.95億美元、總票房約5.52億美元。 

「可憐的東西」北美票房第6位。（美聯社）
「可憐的東西」北美票房第6位。（美聯社）

入圍第96屆奧斯卡獎最佳影片角逐的兩部影片——「可憐的東西」（Poor Things）和「美國小說」（American Fiction），在本期北美周末票房榜單上排名上升。 　　

科幻喜劇劇情片「可憐的東西」由奧斯卡獎和金球獎「雙料影后」艾瑪史東（Emma Stone）主演，獲第96屆奧斯卡獎最佳影片、最佳女主角、最佳導演、最佳男配角和最佳改編劇本等11項提名。此番周末票房環比增長43.1%，以約305萬美元從上期榜單第10名升至本輪排名第6位，目前北美累計票房約2479萬美元、總票房約5109萬美元。 

「美國小說」北美票房第7位。（美聯社）
「美國小說」北美票房第7位。（美聯社）

喜劇劇情片「美國小說」獲第96屆奧斯卡獎最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳原創配樂和最佳改編劇本等5項提名。此番周末票房環比增長65%，以約290萬美元從上期榜單第12名升至本輪排名第7位，目前總票房約1184萬美元。 　　

此外，獲第96屆奧斯卡獎最佳視覺效果提名的怪獸電影「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One），隨著放映影院大幅增加，此番周末票房環比增長275.6%，以約260萬美元從上期榜單第18名升至本輪排名第9位，目前北美累計票房約5501萬美元、總票房近1.03億美元。 

奧斯卡獎 金球獎 入圍

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