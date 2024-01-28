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「金貓」現蹤西藏墨脫海拔4415公尺處 再創新紀錄

記者謝守真／即時報導
圖為迄今為止的唯一一次公開的手拍野生亞洲金貓照片。（取材自山水自然保護中心）
圖為迄今為止的唯一一次公開的手拍野生亞洲金貓照片。（取材自山水自然保護中心）

中國國家一級保護野生動物「金貓」現蹤處再破新紀錄。西藏墨脫縣林業和草原局表示，在境內的雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區邊境4415公尺處拍攝到的金貓影像，刷新此前在前那曲市嘉黎縣地區4300公尺的紀錄。

新華社報導，西藏墨脫縣林業和草原局指出，該單位科研人員近日在墨脫縣境內的雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區，透過紅外線相機在邊境4415公尺處拍攝到的金貓的活動影像，突破前那曲市嘉黎縣地區4300公尺的金貓活動記錄，這也是迄今金貓在全球最高的分布地區。

報導稱，金貓又被稱為亞洲金貓，是中國「國家重點保護野生動物名錄」中一級重點保護野生動物，在世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中亦被納為瀕危物種。近年以來，全球金貓的種群數量已下降20%至30%，且數量呈現持續下跌的走勢。

圖為紅外相機在西藏墨脫拍攝到的金貓活動影像。（取材自山水自然保護中心）
圖為紅外相機在西藏墨脫拍攝到的金貓活動影像。（取材自山水自然保護中心）

中國山水自然保護中心保護主任趙翔表示，「紅外線相機監測畫面中，一隻金貓在高山草甸的山脊線上不斷張望，雅慢慢地走過鏡頭前保護區」。而本次金貓發現位置，是位於該保護區4415公尺，該單位以紅外線監測站拍攝到金貓活動影像。

趙翔指出，亞洲金貓的特點之一就是顏色各異。而雅魯藏布大峽谷地區是全球金貓顏色類型最豐富和複雜的地區之一，目前監測到的金貓包括麻棕型、紅棕色型、深紅色型、花斑色型、灰色型和黑色型等至少六種顏色型。

圖為早前在北京國家自然博物館展出的亞洲金貓標本。（中新社）
圖為早前在北京國家自然博物館展出的亞洲金貓標本。（中新社）

此前，山水自然保護中心曾於2021年夏天在甘肅白水江國家級自然保護區拍攝到金貓。彼時，經紅外線資料分析發現，在白水江分布的主要以花斑型為主，從可辨識的照片來看，花斑型占到了90.91%，純色型為8.73%。

就金貓色型，有研究提出與特定海拔分布有關，但在墨脫縣的調查中甚至發現了三種不同色型的金貓。關於金貓的色型為何有如此多的變化及其原因，還需要更多的資料「才能給出一個較為科學的解釋」。山水自然保護中心稱，「到目前為止，在中國也只有少數人有幸手拍到野生金貓的照片」。

金貓（亦稱為亞洲金貓）是中國一級重點保護野生動物，在世界自然保護聯盟（IUCN）...
金貓（亦稱為亞洲金貓）是中國一級重點保護野生動物，在世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中亦被納為瀕危物種。（取材自山水自然保護中心）

據了解，在中國綠色碳匯基金會以及中金公益基金會的支持下，墨脫縣林業和草原局聯合山水自然保護中心、北京大學自然保護與社會發展研究中心、西子江生態保護教育中心開展紅外線研究團隊目前已累積布設紅外線檢測點位304個，其中，累計在105個紅外線檢測點位記錄到金貓活動影像共355次，分布於812公尺至4415公尺的各地區高度。

檢測 甘肅

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