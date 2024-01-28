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以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

中國新聞組／即時報導
近年來傳出愈來愈多中國民眾遭到「邊控」的消息，甚至包括一些已移居海外多年的中國民眾，在返國探親後就無法再離境。（新華社）
近年來傳出愈來愈多中國民眾遭到「邊控」的消息，甚至包括一些已移居海外多年的中國民眾，在返國探親後就無法再離境。（新華社）

美國之音引述觀察人士說法指出，目前遭北京當局以「國家安全」為由列入邊控名單者達數萬人。報導稱，遭列入「黑名單」實施邊境控制不得出境者，除異議人士本人外，其家人也受株連，宛如「國家囚徒」。但網上有消息稱，遭邊控人數恐「百萬都不止」。

維權者流亡海外 親人不得出境

報導以目前在荷蘭的中國人權民主活動人士林生亮為例指出，去年7月林生亮12歲的小女兒出國探親時在機場遭邊檢攔截，她在深圳的母親郭雪琴不久前辦理港澳通行證也遭拒。

45歲的林生亮原為深圳市永利興科技有限公司法人代表兼總經理，曾活躍於網路及線下各種社會維權活動。2017年5月至2020年中，林生亮曾兩度因言獲罪，被祕密判刑監禁，並在獄中遭到酷刑虐待。

2021年8月26日，林生亮伺機帶著大女兒逃離中國，獲荷蘭政府的政治庇護。林生亮不時會在社交平台「X」公布被他視為「惡人」的中共官員個資，包括房產、子女乃至婚外情等訊息，因此被北京視為眼中釘。

對於他12歲小女兒去年7月出國時遭攔下，林生亮說，去年12月29日，中共人大法工委明確規定，「違法犯罪行為人罪責自擔，不能株連禍及於他人」。因此深圳當局攔截其家屬或拒絕受理港澳通行證申請，明顯違反了中共自己的法律。

被限制人士 從記者到作家都有

報導稱，有觀察人士指，北京當局以「國家安全」為由列入邊控名單上的人多達數萬，其中知名度較高者包括：人權捍衛者郭飛雄、唐吉田、江天勇、王宇、李和平、媒體人高瑜、原清華大學法學教授許章潤、清華大學退休教授郭於華、廣州中山大學退休教授艾曉明、中央民族大學退休教授趙士林（美國永久居民）、公民記者陳秋實、獨立導演郭珍明、《往事並不如煙》一書作者章怡和等人。

章怡和2023年6月8日在臉書發文稱：「從昨天開始，宣布為國家囚徒，不得跨出國門一步」。

美國之音指出，在當今中國，異見人士、維權律師、獨立藝術家、公民記者、作家，甚至是一些巨富企業家，只要被當局盯上，隨時可能被列入限制出境名單。

自由亞洲電台去年中也曾報導，人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在「困於籠中：中國日益泛濫的限制出境問題」報告中揭示，中共持續擴大以限制出境政策作為控制人民的工具之一，從人權捍衛者到貪腐嫌疑人等任何人都可能成為目標，有些出境禁令缺乏任何法律依據。

報告稱，此舉目的是要懲罰人權捍衛者及其家人；讓活動人士噤聲；挾持家庭成員，借此脅迫其家屬返回中國；控制民族和宗教群體；作為人質外交的工具，以及恐嚇外國記者等。

擔心探親就出不來了 海外異議者避免回中國

北京八九藝術家季風就是限制出境措施的其中一名受害者，他在接受自由亞洲電台採訪時透露，中國國安人員常常會要求反抗者低調，以此作為取消旅行限制的交換條件。季風認為，中共以限制出境作為切斷反抗力量的手段之一。

季風說，「我現在在北京的邊控名單上。一是在國內把這些人看管起來，二是消磨這些人的意志，讓你放棄抵抗。更多的是，它知道到了海外後這些人還是繼續幹。總而言之一切目的都是為了減少或者跟它們對抗的那種力量。」

由於去年起，有部分已移居海外甚至取得外國國籍的中國民眾，在返回中國探親後也遭邊控而無法離境。因此目前海外華人圈也都相互告誡，特定人士非必要最好暫時不要進入中國。

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