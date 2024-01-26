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北京冬奧吉祥物又來搶春節商機 「冰墩墩」變身「龍墩墩」

中通社／香港26日電
「龍墩墩」吸引不少北京民眾搶購。（取材自微博）
「龍墩墩」吸引不少北京民眾搶購。（取材自微博）

隨著中國春節（龍年）日益臨近，中國各地市場紛紛推出琳瑯滿目的「龍元素」商品，其中由北京冬奧吉祥物「冰墩墩」變身的「龍墩墩」，近日有不少民眾專程前往王府井工美大廈購買。　　

在北京王府井工美大廈一層，「龍墩墩」毛絨玩具每隻售價為198元人民幣（27美元），鑰匙扣每枚68元人民幣（9.5美元），盲盒每件99元人民幣（13.95美元）。

工作人員介紹，「龍墩墩」系列擺件、馬克杯、紀念章、冰箱貼、明信片、文具等產品近期銷量一直在持續上升。　　有北京市民稱：「我們家裡那個小朋友，他是屬龍的，兔年的時候，我們還想買兔墩墩，就沒有買上，所以今年就想著買一個。」另一名北京市民說：「龍是中華民族的象徵。」　　

「龍墩墩」設計師、中央美術學院設計學院副院長林存真表示，繼「虎墩墩」、「兔墩墩」後，「龍墩墩」再次延續中國春節及生肖文化特色。「龍的頭部設計不像兔子有一個圓圓的臉，它的五官有其複雜性。」　　

歷屆奧運舉辦之後，吉祥物都已經完成任務，鮮有再被更新。林存真指，由於「冰墩墩」太受歡迎，冬奧結束後，中國奧委會與國際奧委會進行反覆溝通與協商，國際奧委會把「冰墩墩」的知識產權，轉變成其歷史知識產權以後，再把這個知識產權授權給中國。　　

林存真表示，未來有機會的話，都希望將十二生肖的「冰墩墩」做出來，滿足市民的期盼。

「龍墩墩」系列商品吸引不少北京民眾搶購。（取材自微博）
「龍墩墩」系列商品吸引不少北京民眾搶購。（取材自微博）

北京冬奧 奧運

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