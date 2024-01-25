性別平等重要一步 日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

愛知縣稻澤市尾張大國靈神社（國府宮）「裸祭」一般都是男性參加。不過，他們今年打破超過1200年的傳統，首度開放女性參加「裸祭」。（取材自YouTube）

日本 讀賣新聞報導，愛知縣稻澤市尾張大國靈神社（國府宮）「裸祭」今年首度開放女性參加，打破超過1200年的傳統。

今年裸祭將於2月22日舉行，約有40名女性申請參加，年齡介於20幾歲至60幾歲。活動人士對此表示歡迎，認為是性別平等的重要一步。不過，這些女子不會和男性一樣以近乎全裸的方式參加祭典，僅參加「儺追笹（なおいざさ）」奉納儀式。她們會穿著法披，拿著祭祀用竹子支柱「儺追笹」，上面繫著寫有信徒願望的布，進入神社進行儀式。這種儀式以往都是由男性參加。

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讀賣新聞指出，當地女性團體「緣友會」36歲副會長鈴木彩加在國府宮召開記者會，表示她們打算參加今年2月22舉行的裸祭，並為全家平安祈福，同時祈禱能登半島地震 災民能盡速回歸日常生活。

鈴木表示，自己從小就很喜歡祭典，常想「如果我是男人，就可以參加了」。

日本每年夏季或冬季會有數十個地方舉行裸祭祈福，慣例只有男性參加。國府宮裸祭被稱為「儺追神事」，參加祭典的男子只穿上類似白色丁字褲的褌，或是加披法披，以近乎全裸甚至是全裸的方式參加。他們一邊扛神轎，爭相碰觸「神男」，一邊向神社行進。