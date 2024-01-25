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美國科學家稱加少量鹽可泡出完美好茶 駐英使館聲明火上加油

編譯周辰陽／即時報導
美國科學家弗蘭出書，宣稱添加少量的鹽可以泡出一杯完美的茶，讓英國媒體與網友大表憤怒與困惑。（美聯社）
美國科學家弗蘭出書，宣稱添加少量的鹽可以泡出一杯完美的茶，讓英國媒體與網友大表憤怒與困惑。（美聯社）

美國革命分子將英國茶葉倒入波士頓港的250年後，英美兩國再度因為茶而醞釀新的「外交風暴」，原因是一位美國科學家出書，宣稱添加少量鹽可以泡出一杯完美的茶，讓英國媒體與網友大表憤怒與困惑。

CNN與衛報報導，賓州布林莫爾學院（Bryn Mawr College）化學教授弗蘭（Michelle Francl）就一杯好茶背後的分子科學寫了一本書，認為秘訣在於加一小撮鹽以減少苦味，並且大力擠壓茶包。

弗蘭教授分析各種研究論文以及可追溯至一千多年前的古代文獻，並在新書《Steeped: The Chemistry of Tea》記錄了實驗，也不吝批評自己的國家，「在美國，你會喝到一些差勁的茶，這裡的人常常用直接從水龍頭流出的溫水，太可怕了」。

不過，英國人對最佳泡茶法的態度是出了名的霸道，弗蘭教授的「建議」自然引發英國網友激烈反應，如司法記者奎爾（Molly Quell）在社群媒體平台「X」發文，「我猜我們又要打仗了？」。喜劇演員格林（Matt Green）則問道，「我的意思是川普就很糟糕了，但那邊到底怎麼回事？」

弗蘭教授上了英國的ITV新聞，為自己狀似激進的點子辯護，「事實證明，微量的鹽，甚至不足以嘗出來，阻止了苦味的感知」。她接受BBC訪問時指出，自己肯定不是故意要引發外交事件，「我的電郵今天簡直瘋了，我沒料到今早起來見到很多人在談茶裡加鹽」。

根據BBC報導，事實表明茶中加點鹽不是新想法，甚至在8世紀的中國文獻就有提到，弗蘭教授則進行分析以完善自己的泡茶法，「我們身為化學家對此事的理解才是新東西」。但隨著英美因為茶的最新爭議所引發網路論戰越演越烈，美國駐英大使館發布了正式聲明，表達不會力挺弗蘭教授。

美國使館在聲明寫道，因為茶是「同志情誼（camaraderie）的萬靈丹，團結我們國家的神聖紐帶，我們不能袖手旁觀，因為這樣一個駭人的提議威脅了我們『特殊關係』的根本基礎」，同時鄭重承諾「我們想跟英國人民保證，此一把鹽加進英國國飲的不可思議想法並非美國正式政策，永遠不可能」。

不過，美國使館仍在聲明的最後一段惹火了英國人，稱美國人「將繼續用正確的方式泡茶，用微波爐加熱」。英國內閣府則在「X」回應，「我們欣賞我們的特殊關係，但一定要竭誠不同意，茶只能用茶壺泡」。

社群媒體 大使館 賓州

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