美國科學家稱加少量鹽可泡出完美好茶 駐英使館聲明火上加油

美國革命分子將英國茶葉倒入波士頓港的250年後,英美兩國再度因為茶而醞釀新的「外交風暴」,原因是一位美國科學家出書,宣稱添加少量鹽可以泡出一杯完美的茶,讓英國媒體與網友大表憤怒與困惑。

CNN與衛報報導,賓州 布林莫爾學院(Bryn Mawr College)化學教授弗蘭(Michelle Francl)就一杯好茶背後的分子科學寫了一本書,認為秘訣在於加一小撮鹽以減少苦味,並且大力擠壓茶包。

弗蘭教授分析各種研究論文以及可追溯至一千多年前的古代文獻,並在新書《Steeped: The Chemistry of Tea》記錄了實驗,也不吝批評自己的國家,「在美國,你會喝到一些差勁的茶,這裡的人常常用直接從水龍頭流出的溫水,太可怕了」。

不過,英國人對最佳泡茶法的態度是出了名的霸道,弗蘭教授的「建議」自然引發英國網友激烈反應,如司法記者奎爾(Molly Quell)在社群媒體 平台「X」發文,「我猜我們又要打仗了?」。喜劇演員格林(Matt Green)則問道,「我的意思是川普就很糟糕了,但那邊到底怎麼回事?」

弗蘭教授上了英國的ITV新聞,為自己狀似激進的點子辯護,「事實證明,微量的鹽,甚至不足以嘗出來,阻止了苦味的感知」。她接受BBC訪問時指出,自己肯定不是故意要引發外交事件,「我的電郵今天簡直瘋了,我沒料到今早起來見到很多人在談茶裡加鹽」。

根據BBC報導,事實表明茶中加點鹽不是新想法,甚至在8世紀的中國文獻就有提到,弗蘭教授則進行分析以完善自己的泡茶法,「我們身為化學家對此事的理解才是新東西」。但隨著英美因為茶的最新爭議所引發網路論戰越演越烈,美國駐英大使館 發布了正式聲明,表達不會力挺弗蘭教授。

美國使館在聲明寫道,因為茶是「同志情誼(camaraderie)的萬靈丹,團結我們國家的神聖紐帶,我們不能袖手旁觀,因為這樣一個駭人的提議威脅了我們『特殊關係』的根本基礎」,同時鄭重承諾「我們想跟英國人民保證,此一把鹽加進英國國飲的不可思議想法並非美國正式政策,永遠不可能」。

不過,美國使館仍在聲明的最後一段惹火了英國人,稱美國人「將繼續用正確的方式泡茶,用微波爐加熱」。英國內閣府則在「X」回應,「我們欣賞我們的特殊關係,但一定要竭誠不同意,茶只能用茶壺泡」。

In response, to the statement put out by the US Embassy in the UK:



We appreciate our Special Relationship, however, we must disagree wholeheartedly...



Tea can only be made using a kettle. https://t.co/Jt5xWKYRkT