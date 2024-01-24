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2024如何開運旺財？命理師傳「宅家10招」迎接暴富

記者陳宏睿／台中報導
命理師楊登嵙說，新的一年其實只要注意「財位」位置，利用流水盆、吉祥物，以及一些生活習慣，改變慣用穿著衣物顏色等，就算「宅在家」，也可有好運、旺財的機會。居家示意圖。（Unsplash／Sidekix Media）
命理師楊登嵙說，新的一年其實只要注意「財位」位置，利用流水盆、吉祥物，以及一些生活習慣，改變慣用穿著衣物顏色等，就算「宅在家」，也可有好運、旺財的機會。居家示意圖。（Unsplash／Sidekix Media）

農曆新年將至，人人都希望在新的一年能夠迎來好運與財富，命理師楊登嵙說，新的一年其實只要注意「財位」位置，利用流水盆、吉祥物，以及一些生活習慣，改變慣用穿著衣物顏色等，就算「宅在家」，也可有好運、旺財的機會。

宅家旺財開運十招，分述如下：

1、流水盆「旺財」:

每年不同方位，2024年「財帛星」在北方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2、「財位」要聚：

找出房子的「財位」在哪裡？「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而令「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

這L形直角最好有一公尺寬以上，而且不可為通道或走道，不可放置會震動的東西，例如喇叭；也不可放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉。

另外財位處更不可放置污穢的東西，像垃圾之類，若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」。

3、吉祥物旺財：

在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

4、「財位」光明：

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。

此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。古代鹽是珍貴物品的象徵，因此能代表錢財，所以非常適合擺放在財位上，鹽燈放置需要注意的是，務必要保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，也象徵財運黯淡無光。

5、吸收陽氣：

中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

6、主人位不可背對大門：

主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

7、整潔開運：

家裡越髒，心情越差，現在宅在家也可以花點時間整理家中的每個角落，乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅，疾病遠離，好運來。

8、植物旺財：

在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意含節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來。

9、色調宜暖：

色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。深夜中，冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

10、宜暖黃召財：

黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到召財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

農曆新年將至，不少民眾希望在新年旺財、求得好運，命理師楊登嵙傳授可以宅在家裡旺財...
農曆新年將至，不少民眾希望在新年旺財、求得好運，命理師楊登嵙傳授可以宅在家裡旺財的民俗方法。（本報資料照片）

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