影／瑞絲薇斯朋挖雪做挫冰挨批不衛生 加碼爆幼時都喝自來水

美國有線電視新聞網(CNN)報導,日前美國好萊塢 影星瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)在TikTok分享用雪做挫冰的短片,迅速引發廣大網友質疑不衛生後,她陸續發短片回應捍衛雪挫冰的美味,更直言小時候都直接喝自來水也沒事。

影片中,瑞絲薇斯朋拿兩支馬克杯在車窗上挖了兩大坨雪,接著淋上鹽味焦糖和巧克力糖漿,並加入一點冰滴咖啡 「添加咖啡風味」。嚐了一口以後,她大讚美味,並寫下「下雪天是做巧克力牛奶 的日子」。

影片一出,隨即引發社群網友質疑,「不不不……雪不是拿來吃的……妳可能會生重病」。另外有人要求,「妳能把雪放進透明杯子讓它融化嗎?我只是想先看看它是不是能安全食用。」

沒想到瑞絲薇斯朋也配合網友要求,把自家後院剷的雪拿去微波,結果出來是清澈的水,她邊笑邊問,「這很糟嗎?」,「我不該吃雪嗎?」

故事還沒結束,瑞絲薇斯朋又加碼兩支影片回應網友疑慮,「好的,畢竟我們大概屬於『只能活一次,及時行樂』的人」,「這裡一年到頭只下一次雪,而且我想說,這很美味,真的很好吃」。

另一支影片則談到她這輩子喝過的水未必都經過過濾,她說小時候「都直接喝自來水」,「嘴巴湊到水龍頭下喝水,有時候夏天太熱,在外面也直接喝水管的水」。

最後她語帶玩笑自嘲,「所以我才會變這樣吧」。

