影／瑞絲薇斯朋挖雪做挫冰挨批不衛生 加碼爆幼時都喝自來水

美國好萊塢影星瑞絲薇斯朋日前在TikTok分享用雪做挫冰的影片，引發廣大網友質疑不衛生。（取材自TikTok）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日前美國好萊塢 影星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）在TikTok分享用雪做挫冰的短片，迅速引發廣大網友質疑不衛生後，她陸續發短片回應捍衛雪挫冰的美味，更直言小時候都直接喝自來水也沒事。

影片中，瑞絲薇斯朋拿兩支馬克杯在車窗上挖了兩大坨雪，接著淋上鹽味焦糖和巧克力糖漿，並加入一點冰滴咖啡 「添加咖啡風味」。嚐了一口以後，她大讚美味，並寫下「下雪天是做巧克力牛奶 的日子」。

影片一出，隨即引發社群網友質疑，「不不不……雪不是拿來吃的……妳可能會生重病」。另外有人要求，「妳能把雪放進透明杯子讓它融化嗎？我只是想先看看它是不是能安全食用。」

沒想到瑞絲薇斯朋也配合網友要求，把自家後院剷的雪拿去微波，結果出來是清澈的水，她邊笑邊問，「這很糟嗎？」，「我不該吃雪嗎？」

故事還沒結束，瑞絲薇斯朋又加碼兩支影片回應網友疑慮，「好的，畢竟我們大概屬於『只能活一次，及時行樂』的人」，「這裡一年到頭只下一次雪，而且我想說，這很美味，真的很好吃」。

另一支影片則談到她這輩子喝過的水未必都經過過濾，她說小時候「都直接喝自來水」，「嘴巴湊到水龍頭下喝水，有時候夏天太熱，在外面也直接喝水管的水」。

最後她語帶玩笑自嘲，「所以我才會變這樣吧」。