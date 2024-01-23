我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

影／瑞絲薇斯朋挖雪做挫冰挨批不衛生 加碼爆幼時都喝自來水

編譯盧思綸／即時報導
美國好萊塢影星瑞絲薇斯朋日前在TikTok分享用雪做挫冰的影片，引發廣大網友質疑不衛生。（取材自TikTok）
美國好萊塢影星瑞絲薇斯朋日前在TikTok分享用雪做挫冰的影片，引發廣大網友質疑不衛生。（取材自TikTok）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日前美國好萊塢影星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）在TikTok分享用雪做挫冰的短片，迅速引發廣大網友質疑不衛生後，她陸續發短片回應捍衛雪挫冰的美味，更直言小時候都直接喝自來水也沒事。

影片中，瑞絲薇斯朋拿兩支馬克杯在車窗上挖了兩大坨雪，接著淋上鹽味焦糖和巧克力糖漿，並加入一點冰滴咖啡「添加咖啡風味」。嚐了一口以後，她大讚美味，並寫下「下雪天是做巧克力牛奶的日子」。

影片一出，隨即引發社群網友質疑，「不不不……雪不是拿來吃的……妳可能會生重病」。另外有人要求，「妳能把雪放進透明杯子讓它融化嗎？我只是想先看看它是不是能安全食用。」

沒想到瑞絲薇斯朋也配合網友要求，把自家後院剷的雪拿去微波，結果出來是清澈的水，她邊笑邊問，「這很糟嗎？」，「我不該吃雪嗎？」

故事還沒結束，瑞絲薇斯朋又加碼兩支影片回應網友疑慮，「好的，畢竟我們大概屬於『只能活一次，及時行樂』的人」，「這裡一年到頭只下一次雪，而且我想說，這很美味，真的很好吃」。

另一支影片則談到她這輩子喝過的水未必都經過過濾，她說小時候「都直接喝自來水」，「嘴巴湊到水龍頭下喝水，有時候夏天太熱，在外面也直接喝水管的水」。

最後她語帶玩笑自嘲，「所以我才會變這樣吧」。

咖啡 好萊塢 牛奶

上一則

健康科技比拚 三星跟進蘋果 研發血壓、血糖持續監測

下一則

1月23日星座運勢 獅子財運強悍 天秤靈感不斷

延伸閱讀

55歲休傑克曼狂健身 找回「金鋼狼」英姿

55歲休傑克曼狂健身 找回「金鋼狼」英姿
和姊姊抬水

和姊姊抬水
55歲仍威猛 休傑克曼拚命健身找回「金鋼狼」英姿

55歲仍威猛 休傑克曼拚命健身找回「金鋼狼」英姿
冬季風暴持續襲擊全美多地 已造成至少83人死亡

冬季風暴持續襲擊全美多地 已造成至少83人死亡

熱門新聞

蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14
「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
（圖／健康醫療網提供）

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

2024-01-17 00:00
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
屬馬的人春節前有意外財富。（本報資料照片）

春節前3生肖鴻運當頭：屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

2024-01-19 21:54

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警