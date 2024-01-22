維州女街訪談薪資成網紅 年賺逾百萬 影片累積10億點擊

北維吉尼亞州女子漢娜·威廉斯靠街訪談薪資成網紅。(取材自領英)

來自北維吉尼亞州 的漢娜·威廉斯(Hannah Williams)在Instagram、TikTok等社群媒體 平台經營「薪資透明街」(Salary Transparent Street)粉專，成為網紅；過去一年半，她在全國各地做街頭訪問，邀請受訪者公開談論薪資，與數百萬名線上追蹤者分享他們的個人工作與收入。

威廉斯最新的熱門影片並未採訪任何人，而是將鏡頭轉向自己，談論自己的工作。在影片中，威廉斯分享「薪資透明街」去年的收入，說明內容創作者(content creators)賺錢的方法。

根據威廉斯的影片內容，「薪資透明街」在2023年賺進超過100萬元，這一金額是總收入。威廉斯解釋說，她和擔任攝影師的丈夫丹尼爾斯(James Daniels)分別獲得12萬5000元和6萬5000元的薪資。

威廉斯表示，他們刻意決定薪資，這樣一來就能將扣掉花費後的剩餘資金投入工作。

在之後的一部影片中，夫婦倆回答觀眾提出的許多問題，兩人進一步詳細解釋他們如何透過與品牌的合作關係賺錢，另外也透過廣告收入賺進約3萬元。

威廉斯原本是一名數據分析師，年收入11萬5000元，之後她辭去工作全職經營「薪資透明街」，丹尼爾斯之後也辭去工作。

自此之後，夫婦倆已經發布數百則影片，總觀看次數將近十億次，發布這些影片的社群媒體頁面吸引約270萬人追蹤。

兩人還雇用一個網站開發團隊，架設一個網站，附有不同領域收入的數據庫，並提供求職者資源。這些資源包括免費的市場研究指南，以及免費的薪資談判指南。

威廉斯取得的成功，無論是在金錢還是其他方面，都表明了她成功利用了人們渴望擁有的對話，以及作為一個國家需要的對話，尤其是如果真的要消除工資差距的話。

「薪資透明街」也發現，女性的平均薪資仍然低於男性，這些差距在非裔、西語裔或原住民 女性中更明顯，LGBTQ+族群及身心障礙人士的薪資也存在巨大的差距。