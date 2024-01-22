我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

南加蒙市華女失蹤案 家人：目擊者沉默 可能因警賄賂

維州女街訪談薪資成網紅 年賺逾百萬 影片累積10億點擊

編譯徐薏茹／綜合22日電
北維吉尼亞州女子漢娜·威廉斯靠街訪談薪資成網紅。(取材自領英)
北維吉尼亞州女子漢娜·威廉斯靠街訪談薪資成網紅。(取材自領英)

來自北維吉尼亞州的漢娜·威廉斯(Hannah Williams)在Instagram、TikTok等社群媒體平台經營「薪資透明街」(Salary Transparent Street)粉專，成為網紅；過去一年半，她在全國各地做街頭訪問，邀請受訪者公開談論薪資，與數百萬名線上追蹤者分享他們的個人工作與收入。

威廉斯最新的熱門影片並未採訪任何人，而是將鏡頭轉向自己，談論自己的工作。在影片中，威廉斯分享「薪資透明街」去年的收入，說明內容創作者(content creators)賺錢的方法。

根據威廉斯的影片內容，「薪資透明街」在2023年賺進超過100萬元，這一金額是總收入。威廉斯解釋說，她和擔任攝影師的丈夫丹尼爾斯(James Daniels)分別獲得12萬5000元和6萬5000元的薪資。

威廉斯表示，他們刻意決定薪資，這樣一來就能將扣掉花費後的剩餘資金投入工作。

在之後的一部影片中，夫婦倆回答觀眾提出的許多問題，兩人進一步詳細解釋他們如何透過與品牌的合作關係賺錢，另外也透過廣告收入賺進約3萬元。

威廉斯原本是一名數據分析師，年收入11萬5000元，之後她辭去工作全職經營「薪資透明街」，丹尼爾斯之後也辭去工作。

自此之後，夫婦倆已經發布數百則影片，總觀看次數將近十億次，發布這些影片的社群媒體頁面吸引約270萬人追蹤。

兩人還雇用一個網站開發團隊，架設一個網站，附有不同領域收入的數據庫，並提供求職者資源。這些資源包括免費的市場研究指南，以及免費的薪資談判指南。

威廉斯取得的成功，無論是在金錢還是其他方面，都表明了她成功利用了人們渴望擁有的對話，以及作為一個國家需要的對話，尤其是如果真的要消除工資差距的話。

「薪資透明街」也發現，女性的平均薪資仍然低於男性，這些差距在非裔、西語裔或原住民女性中更明顯，LGBTQ+族群及身心障礙人士的薪資也存在巨大的差距。

社群媒體 維吉尼亞州 原住民

上一則

找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有

下一則

要求加薪12% 加州州大近3萬名員工罷工一周

延伸閱讀

NBA／里拉德新高45分 「字母哥」準大三元 公鹿退活塞

NBA／里拉德新高45分 「字母哥」準大三元 公鹿退活塞
NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗

NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗
NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸

NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸
紐約聯準銀行總裁：利率已高到足以使通膨降向Fed目標

紐約聯準銀行總裁：利率已高到足以使通膨降向Fed目標

熱門新聞

蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14
「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
（圖／健康醫療網提供）

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

2024-01-17 00:00
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
屬馬的人春節前有意外財富。（本報資料照片）

春節前3生肖鴻運當頭：屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

2024-01-19 21:54

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警