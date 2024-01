想吃「泰勒絲主題餐」代價有多高？一份24美元被嫌貴

演藝圈話題女王泰勒絲 (Taylor Swift),天天都有關於她的新聞。這兩天她在紐約的住所才差一點又要被變態跟蹤狂侵入,因為人已經被逮補,她的安全無虞,也就繼續開開心心出現在球場,為熱戀中的男友、美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)加油打氣,但最引起矚目的並非她和崔維斯又趁比賽空檔公然放閃,而是觀眾居然花錢就能吃到「泰勒絲主題餐」。

泰勒絲的龐大人氣和超高知名度,對運動圈也開始帶來大量商機,從去年秋冬她和崔維斯凱爾西的戀情公開後,堪薩斯城酋長隊的比賽門票更為搶手,崔維斯的球衣銷量也大增,兩人有如橫跨演藝圈與體育界的「國民情侶」,甚至光是訂婚的報導就已經上了不只一家八卦刊物的封面,雖然事實是他們應該還沒正式訂婚。現在,連其他單位都想藉由泰勒絲的名氣來做生意。

堪薩斯城酋長隊和水牛城比爾隊的季後賽對決,只見球場上賣起兩款「泰勒絲主題餐」,都是以她的歌詞來命名,其中一款「Bad Blood」,超過30公分的長條紙盒上裝的是代表水牛城與堪薩斯城兩地的特色食物,包括前者的名料理炸薯格、水牛城辣雞翅、藍紋乳酪以及象徵後者的烤豬肉、涼拌高麗菜和醃酸黃瓜,從美食來具象兩隊要比拚高下的氣氛,售價24美元。

另外一款「Karma」則是3層堆疊的墨西哥 酥餅,包著雞柳條、培根沾上香菜田園醬。這兩款「泰勒絲主題餐」都不是堪薩斯城酋長隊的點子,而是水牛城比爾隊與合作在球場內販賣餐點的廠商推出,怎麼會敢拿對手的「眷屬」來吸金?原來兩隊比賽場地正在水牛城比爾隊的主場,當然由他們做主,但泰勒絲也堪稱崔維斯凱爾西的幸運符,來到別人家的主場,還被人消費,硬是在主場上把水牛城比爾隊打敗,27比24分獲勝。

倒是網友在購買了「Bad Blood」之後,在社群網站上公布了售價,引起各方討論,有人覺得如果以市場的角度,賣24美元實在是不OK,大概賣13美元差不多,也有人認為和其他球場賣的雞柳條等餐相比,這個價錢不算特別貴,可以接受。

NEWS: The Buffalo #Bills are selling TAYLOR SWIFT themed food during their playoff game vs. the #Chiefs.



There will be the “Bad Blood waffle fries” and “Karma Quesadilla” in honor of Swift. pic.twitter.com/wHilAJU2Sl