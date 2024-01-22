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想吃「泰勒絲主題餐」代價有多高？一份24美元被嫌貴

記者蘇詠智／即時報導
售價24美元的「Bad Blood」套餐，有人嫌貴，有人覺得還能接受。（取材自Delaware North）
售價24美元的「Bad Blood」套餐，有人嫌貴，有人覺得還能接受。（取材自Delaware North）

演藝圈話題女王泰勒絲（Taylor Swift），天天都有關於她的新聞。這兩天她在紐約的住所才差一點又要被變態跟蹤狂侵入，因為人已經被逮補，她的安全無虞，也就繼續開開心心出現在球場，為熱戀中的男友、美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）加油打氣，但最引起矚目的並非她和崔維斯又趁比賽空檔公然放閃，而是觀眾居然花錢就能吃到「泰勒絲主題餐」。

泰勒絲的龐大人氣和超高知名度，對運動圈也開始帶來大量商機，從去年秋冬她和崔維斯凱爾西的戀情公開後，堪薩斯城酋長隊的比賽門票更為搶手，崔維斯的球衣銷量也大增，兩人有如橫跨演藝圈與體育界的「國民情侶」，甚至光是訂婚的報導就已經上了不只一家八卦刊物的封面，雖然事實是他們應該還沒正式訂婚。現在，連其他單位都想藉由泰勒絲的名氣來做生意。

堪薩斯城酋長隊和水牛城比爾隊的季後賽對決，只見球場上賣起兩款「泰勒絲主題餐」，都是以她的歌詞來命名，其中一款「Bad Blood」，超過30公分的長條紙盒上裝的是代表水牛城與堪薩斯城兩地的特色食物，包括前者的名料理炸薯格、水牛城辣雞翅、藍紋乳酪以及象徵後者的烤豬肉、涼拌高麗菜和醃酸黃瓜，從美食來具象兩隊要比拚高下的氣氛，售價24美元。

另外一款「Karma」則是3層堆疊的墨西哥酥餅，包著雞柳條、培根沾上香菜田園醬。這兩款「泰勒絲主題餐」都不是堪薩斯城酋長隊的點子，而是水牛城比爾隊與合作在球場內販賣餐點的廠商推出，怎麼會敢拿對手的「眷屬」來吸金？原來兩隊比賽場地正在水牛城比爾隊的主場，當然由他們做主，但泰勒絲也堪稱崔維斯凱爾西的幸運符，來到別人家的主場，還被人消費，硬是在主場上把水牛城比爾隊打敗，27比24分獲勝。

倒是網友在購買了「Bad Blood」之後，在社群網站上公布了售價，引起各方討論，有人覺得如果以市場的角度，賣24美元實在是不OK，大概賣13美元差不多，也有人認為和其他球場賣的雞柳條等餐相比，這個價錢不算特別貴，可以接受。

觀賞球賽的觀眾也能買另一款「Karma」墨西哥餡餅餐。（取材自Delaware ...
觀賞球賽的觀眾也能買另一款「Karma」墨西哥餡餅餐。（取材自Delaware North）

泰勒絲 足球 墨西哥

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