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醫生：「科目三」的盡頭不一定是舞台 很可能是醫院

中國新聞組／即時報導
「科目三」近期爆紅，但也有不少人因為跳「科目三」受傷。（取材自澎湃新聞）
「科目三」近期爆紅，但也有不少人因為跳「科目三」受傷。（取材自澎湃新聞）

頗具魔性的舞蹈「科目三」從中國紅到世界各地，但專家提醒，「科目三」控制不好姿勢，很容易造成運動損傷，目前已經有不少人因此跳進了醫院。

據澎湃新聞報導，「科目三」是上下身分工協作，快速同時做動作，上身主要是各種快速擺臂、搖手花；下身是快速扭腰、大幅度擺胯、雙膝微屈內外翻、腳踝反覆內翻。動作快速反覆重複，但有些動作已經超出正常關節活動範圍，尤其是踝關節。

北京老年醫院康復醫學科高亞南表示，容易造成損傷的動作包括，擺胯同時快速膝關節內外翻，這對核心穩定性要求較高，如果穩定性差很容易出現腰部或臀部拉傷。

其次，雙膝關節微屈同時快速反覆內外翻，此時股骨與脛骨平台之間會反覆撞擊，導致膝關節內壓力負荷不均衡，增加半月板負擔，容易引起半月板損傷。如果力量傳導到骨面，還會造成股挫傷。

此外，如果雙膝關節內外側肌肉力量較差、不協調，也容易出現肌肉拉傷。而在跳「科目三」時足內翻的踝關節在極不穩定的情況下又承擔著身體的支點作用，踝關節也非常容易扭傷，可能導致踝關節外側韌帶拉傷斷裂，甚至是撕脫性骨折。

高亞南因此強烈不建議體重過重、年長、習慣性踝扭傷、關節炎、平衡協調能力差的人嘗試「科目三」。

騰訊新聞也報導，浙江湖州長興縣人民醫院急診骨科醫生高宇近日就接診一名「00後」的年輕病患，因為2天前跳了「科目三」後膝蓋疼痛難耐無法下蹲。經影像檢查，診斷為脛骨平台骨挫傷。

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