龍年3生肖財運稱霸 3生肖易噴錢、用1招化解

農曆新年即將到來，命理師楊登嵙分享今年財運好與不好的6個生肖，也傳授隨身增加財運的方式。 （取材自unsplash）

農曆新年將至，根據中華傳統命理習俗，因九大行星的運轉，改變磁場，個人生肖運勢產生變化，命理師楊登嵙說，今年屬雞、羊、兔的民眾，將會迎來財運昌旺的一年，不過屬狗、龍、鼠的民眾，就要小心投資 失利、金錢損失，建議利用隨身存放一定數量的黑豆以紅包袋裝入，以獲得財運。

命理師楊登嵙說，今年是歲次甲辰年，木龍年，甲為木，水生木，「水」及「木」是今年的開運元素，黑色屬「水」，易經數字3和8結合後，會引動「水」的無形磁場，所以將黑豆（屬水）數目3顆、8顆分別用兩個紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「水」及「木」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來。

楊登嵙說，另外也可以去寺廟求財神符或請法師畫財神符並敕財神咒，經常攜帶在身上，讓自己財源廣進，財運亨通。

楊登嵙說，今年有3個生肖財運昌旺、3個生肖財運較差，分述如下：

財運最佳生肖前三名：

1、雞：龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。

2、羊：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。

3、兔：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

財運最差生肖前三名：

1、狗：今年逢沖太歲、歲破、大耗，正沖影響比較大，投資方面預防失利，另外要避免爭執，慎防口角。

2、龍：今年值太歲，雜事多，忙中有錯，要小心謹慎，注意是非口角。

3、鼠：今年犯五鬼，容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失，因此要慎防，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。