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「繁花概念股」大漲 外地粉絲學滬語、上海餐廳推出「寶總泡飯」

中央社／上海21日電
導演王家衛新戲「繁花」在中國掀起熱潮，故事發生地之一的上海黃河路近日吸引大批朝聖民眾。(中央社)
導演王家衛新戲「繁花」在中國掀起熱潮，故事發生地之一的上海黃河路近日吸引大批朝聖民眾。(中央社)

王家衛執導的電視劇「繁花」日前播出完結篇，在半個月的播放期間不僅帶動黃河路等地朝聖人潮，學習上海話也成為一種潮流。此外，多支與戲劇相關的「繁花概念股」大幅上漲。

「繁花」改編自金宇澄的同名小說，以90年代的上海為背景，講述了一無所有的主角阿寶，因緣際會下搭上改革開放浪潮，並藉著自身的經商手腕，在上海黃河路發跡，成為商界的後起之秀「寶總」，卻也在爾虞我詐的商戰之中，惹來殺身之禍。

「繁花」在去年底於中國播映後，隨即成為熱門話題，並且吸引了大量的觀眾與演員、導演的粉絲前往黃河路「聖地巡禮」，感受劇中人物經歷的90年代上海。其中，劇中重要場景，上海商人名流每晚聚集的酒家「至真園」，原型為「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡聖地。

戲劇「繁花」中重要場景酒家「至真園」的原型「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡...
戲劇「繁花」中重要場景酒家「至真園」的原型「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡聖地。(中央社)

一名在上海出生、長大，50多歲的上海民眾老張說，「繁花」裡重現的黃河路是有些誇張，然而黃河路在那個時代確實是非常的繁華，每個晚上都是有錢人與名車出入，當時中國的財富分配是朝著兩端集中，有些人一個月的收入只有人民幣幾百塊，但有錢人可以在黃河路一晚花掉上萬元。

然而他也說到，「那種紙醉金迷僅限於黃河路，基本與我們這些上海人無關」。

此外，不少與「繁花」無關的商家，也想要抓緊商機，因此推出劇中同款的餐飲，例如「寶總泡飯」、「排骨年糕」等，作為攬客噱頭。不難看出這部戲劇作品熱門的程度。

隨繁花走紅，不少與戲劇無關的商家，也想要抓緊商機，因此推出劇中同款的餐飲，作為攬...
隨繁花走紅，不少與戲劇無關的商家，也想要抓緊商機，因此推出劇中同款的餐飲，作為攬客噱頭。圖為上海一間餐廳推出限量「寶總泡飯」。(中央社)

「繁花」總共製作了「上海話」與「普通話」的版本，隨著戲劇爆紅，學習上海話也成了潮流。不少上海人重拾生疏的方言，在辦公室也更頻繁的以上海話聊天，此外，非上海人也在網路上討論關於上海話的話題，以及分享學習上海話的經驗與資源。有人不諱言，就是「為了聽懂寶總說的話」，才開始學上海話。

對於「繁花」的語言版本，上海人也有自己的堅持。

日前記者和一名30多歲的上海友人Mike談起看了「普通話」版本的繁花後，他隨即回應「不是看滬語版的不算看過繁花。」

他解釋，雖然對很多外地人來說，看普通話的版本確實比較好理解，然而使用上海話才更加貼近當時的環境，也才能感受到當時人們之間的互動與情感，很多的情緒是無法用普通話表達的。「雖然上海話對你們來說就像外語，但是可以看字幕，然後用聽的感受。」

在戲劇、文化與旅遊之外，「繁花」熱播也帶動一些「繁花概念股」股價上揚。

據第一財經，「繁花」故事中出現的服飾公司，原型為「上海時裝股份有限公司」，雖然這家公司目前已經消失了，然而股票代碼600825幾經流轉，如今屬於上海報業集團旗下的上市公司新華傳媒。在「繁花」於1月9日播出完結篇前夕，股票一度漲停。

另一支出現在劇中的「601股票」，實際上是「老八股」之一（上海證券交易所首批上市的8支股票）中的「延中實業」，在股權轉移後，如今叫做「方正科技」。這支股票同樣在戲劇播出期間一路上漲，在完結篇撥出前，1月8日甚至上漲超過3%。

此外，在拍攝過程中提供技術支援的洲明科技、奧拓電子、卡萊特等上市公司，同樣受惠於戲劇的話題，在播出期間有不同程度的漲幅。

繁花 概念股 證券

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