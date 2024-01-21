澎湖烏崁高麗菜王比賽 單顆最重18.8斤封王

澎湖馬公烏崁社區21日舉辦「新高麗菜王比賽」，菜農葉興國（前左）以單顆最重18.8斤奪下新高麗菜王，他表示，自己種了800棵高麗菜，幾乎天天要抓蟲、灌水，還要定期施放有機肥料，很高興今年能再度獲獎。（中央社）

台灣澎湖馬公烏崁蔬菜專區所生產高麗菜，一年比一年大又重，50歲菜農葉興國在馬公烏崁社區新高麗菜王比賽中，以單顆最重18.8斤奪下新高麗菜王；單顆最大與最漂亮獎，則由葉洪春閣與李玉葉2人奪下。

馬公烏崁社區今天舉辦「新高麗菜王比賽」，共計有社區35戶菜農，各以機車或手拉車將自己所栽種的3顆高麗菜，一一送至烏崁靖海宮前廣場，超過百顆又大又重高麗菜擺滿整個廟埕廣場，爭取勝出。

烏崁社區發展協會所舉辦的「新高麗菜王比賽」，司儀現場還特別以幽默口吻向在場民眾報告，烏崁高麗菜又大又好吃，是聽飛機的起降聲長大的，當場也正好有3架飛機起降。

澎湖縣長陳光復與馬公市長黃健忠等人盛讚烏崁社區連辦8年的「澎湖新高麗菜王比賽」，烏崁高麗菜在國內知名度大開，未來將烏崁高麗菜行銷出去，明年起將由縣府或市公所接手舉辦「澎湖高麗菜王比賽」，也期盼青農加入。

參賽的35戶農友各將自種高麗菜分別放置在桌上，每顆平均都在10斤上下，由評審鄭採艾、洪三元等人依果型、重量、體積、外型等評選，分別選出新高麗菜王、最重和最漂亮等獎項；其中還在從事農作的95高齡葉福良，也提供3顆高麗菜參賽，主辦單位特別頒發「懃農獎」，來對其一生從事農務表達肯定。

單顆最重18.8斤由葉興國奪下新高麗菜王，暌違1年後再度獲得單顆最重，至於單顆最大與最漂亮獎，則由葉洪春閣與李玉葉2人奪下，分別由社區理事長洪清泉頒獎。

葉興國表示，氣候良好，自己種了800棵高麗菜，在去年9月栽種後，幾乎天天要抓蟲、灌水，還要定期施放有機肥料，經過4至5個月用心照顧，生長情形良好，很高興今年能再度獲獎。

馬公烏崁社區發展協會舉辦的「新高麗菜王比賽」，所有參賽的高麗菜由馬公市代表會主席歐銀花全數認購，將分別致贈給澎湖老人之家與社區關懷據點，作為院民和社區長者春節加菜。