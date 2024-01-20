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曬恩愛新招？男去迪士尼用1招讓女友「愛相隨」 網爆笑：還活著太好了

聯合新聞網／即時報導
因女友無法一起去迪士尼樂園玩，日本一名男子便使用「1方法」與她同遊，照片曝光後讓網友笑翻。（取材自X@TDR_PR）
因女友無法一起去迪士尼樂園玩，日本一名男子便使用「1方法」與她同遊，照片曝光後讓網友笑翻。（取材自X@TDR_PR）

許多情侶喜歡一起旅行，在旅途中不僅可以留下彼此間美好的回憶，還可以拍照紀念當下幸福的氛圍。日前，日本一名男子與友人一同到迪士尼樂園遊玩，男子疑似認為女友無法同行相當可惜，竟使出1方法讓兩人「愛相隨」，女友知情後也大為感動。情侶間的可愛行為也在網路掀起討論，不少網友看到照片後爆笑吐槽，「是還活著的人，太好了」。

本月16日，日本一名女網友在社群平台X（原名為推特）上發文寫道，「跟朋友一起去迪士尼樂園的男朋友，把我也一起帶上了，真的很感謝」。從圖片可見，該男友帶了張女友的證件照去迪士尼樂園，還在樂園中留下「女友獨照」，一連拍了兩張照片當作「打卡證明」，用自己的方式與女友分享喜悅，想法非常獨特。

貼文曝光後立刻掀起討論，許多日本網友忍不住吐槽，懷疑男友為什麼不選其他美照，而是選了最正式的證件照來用，「太好笑了，竟然是拿證件照啊」、「他一直隨身攜帶妳的證件照是嗎」、「除了這張照片沒有其他張了嗎？下次能一起去的話就太好了」，也有人大讚兩小無猜的甜蜜互動，「男朋友真的超溫柔的，就算是證件照也讓人很開心」、「像是在幫偶像應援一樣，真的超猛」、「雖然有些人是帶著某人的遺照去旅行，但這個是還活著的人，太好了」。

消息也被分享到台灣臉書社團「日本行銷最前線」，許多台灣網友看到照片後也聯想起傳統習俗，爆笑吐槽留言稱「台灣習俗會特地撐傘」、「所以照片真的不能隨便亂選」、「人生畢業照？」、「感覺怪怪的」、「子孫有孝油耗謀？(子孫有孝順嗎？)」、「感覺像在找犯人…」。

日本 迪士尼 臉書

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