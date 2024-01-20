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數位排毒挑戰你敢試嗎？「1個月不用智慧型手機」有1萬元獎金

TVBS新聞網／編輯張君堯即時報導
美國有家優格公司發起「1個月不用智慧型手機」的挑戰，為完成挑戰的人提供1萬美元獎金。（本報資料照片）
美國有家優格公司發起「1個月不用智慧型手機」的挑戰，為完成挑戰的人提供1萬美元獎金。（本報資料照片）

現代人在生活中的大小事大多能靠著1支智慧型手機完成，這也讓人們對手機的依賴性愈來愈嚴重、衍伸出諸多問題，近日美國有家優格公司便發起「不用智慧型手機挑戰」，更為完成挑戰的人提供1萬美元的獎金，希望藉此讓人們找回「簡單過生活」的初心。

「紐約郵報」報導，總部位於美國紐約的優格公司「Siggi's」17日在官方網站表示「今年我們將推出全新的挑戰，我們不會要求你戒酒1個月，而是要你扔掉你的智慧型手機！」，並稱「我們相信減少干擾、簡單過生活的力量，如今，我們生活中最大的干擾之一就是智慧型手機」。

Siggi's指出「平均每個人每天花在手機上的時間高達5.4個小時！這也是為什麼我們希望您不用智慧型手機1個月，作為『數位排毒計劃』的一部分，Siggi's正在盡自己的力量」。據悉，Siggi's會從提交報名的人中選出10名挑戰者，最終完成挑戰的人可以獲得1萬美金（約新台幣31.3萬）的獎金，Siggi's還另外提供3個月份（60杯）的免費優格。

為了確保挑戰者不使用智慧型手機，Siggi's將提供密碼箱和折疊式舊手機，並附上1個月的預付卡。

Siggi's的公關和數位策略總監指出「這場比賽的靈感源自『數位排毒』的構想」，並稱「Siggi's相信簡單才能真正讓你獲得自由，我們的品牌精神是去除不必要的東西，就像在優格中使用最少的成分一樣，我們相信減少數位干擾可以讓生活更令人滿意」。

數位排毒挑戰你敢試嗎？「1個月不用智慧型手機」送你31萬

TVBS新聞網

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