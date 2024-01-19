巴黎人就是慵懶浪漫？奧運倒數6個月 多數場館還在蓋

巴黎相隔百年後再度舉辦夏季奧運，如今剩下6個月就要開幕。（路透）

法國巴黎相隔百年後再度舉辦夏季奧運，如今剩下6個月就要開幕，但許多場館仍在修建中，市區的宣傳海報和標語也不多，巴黎人步調緩慢又帶些慵懶的浪漫似乎處處可見。

體育署這次組成超過40人的參訪團，主要就是想提前場勘，儘管巴黎奧運 有95%的比賽場地都是從既有場館改建、整修，但真正接近完工的卻沒有幾個，讓人不禁擔心工程進度是否來得及趕上開幕。

「別擔心，法國人總是有自己心中的一套進度，他們看起來好像都沒什麼在做事，但時間一到總會看到事情都弄好了。」一名在法國當了20年的導遊這樣跟我說。

法國大張旗鼓的爭辦到奧運，更史無前例的要在塞納河道上舉行開幕式，但民眾似乎不太買單，對於要第3度舉辦奧運總認為只會帶來生活和交通上的不便。

巴黎是世界上最古老的城市之一，雖然城市裡座落著超過數百年的古蹟 建築，但街道狹小卻是不爭事實，每到上、下班時間整個市區和聯外道路幾乎成了大型停車場，台灣的參訪團每天都得早早出門，就是為了避開尖峰車潮怕影響進度，加上奧運期間對於進入市區的車輛限速政策，可以預想情況只會更糟糕。

「民眾對於奧運目前是還沒有什麼感覺，而且普遍認為巴黎現在已經夠擁擠了，到時候來自世界各地的運動員和遊客，一定會讓情況更加嚴重。」一名在法國的台灣留學生這麼說。

據說巴黎奧運期間將會設置接駁車專用道，來避免選手或者採訪記者被堵在車陣當中，但說真的，我不相信巴黎人會理會這項規定，畢竟現有的公車專用道，也常看到機車、腳踏車騎在上面，紅綠燈對行人而言也只是「參考」用，這讓我聯想到，台灣對於汽機車在路口不停讓行人而採取重罰的規定，如果在巴黎肯定會檢舉收到手軟。

法國從2017年順利爭取到巴黎舉辦奧運時，就聲稱會致力改善塞納河水質，除開幕式外，水上運動的馬拉松 游泳，以及鐵人三項的游泳，都選在塞納河舉行，但聽到導遊說法國政府到現在都沒有提出任何的水質改善計畫，加上這幾天看到的塞納河都還是黑壓壓一片，我實在替這些選手擔心。

不過巴黎畢竟是世界上最浪漫的都市，光是想到霹靂舞、滑板、3對3籃球等運動要在協和廣場舉辦，射箭選手要在榮軍院前拉弓，拳擊決賽要在法網羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）的中央球場搭擂臺舉行，還可以從凡爾賽宮遙望馬術賽事，巴黎奧運還是值得期待的。