只要1個月不用智慧型手機 這家公司就送你1萬美元

現代人的生活離不開手機，甚至許多人自覺已經手機成癮。(美聯社)

現代人的生活離不開手機，甚至許多人自覺已經手機成癮，但如果你願意放棄使用智慧型手機 1個月，那將有機會獲得紐約一家優格公司提供的1萬元獎金。

紐約郵報報導，紐約優格公司「Siggi's」17日在官方網站上發布公告表示，「我們今年將推出一個新的挑戰。我們不會要求你戒酒一個月，但是要你扔掉你的智慧型手機。我們品牌相信簡單生活的力量，而如今我們生活中最大的干擾之一就是手機」。

「Siggi's」表示他們將從報名表中選出10位參與者，若挑戰成功，這些民眾將會獲得獎金1萬元及60杯優格。

為確保參賽者在沒有智慧型手機的狀況下仍能維持正常生活及工作，「Siggi's」將為這10位參賽者提供附有1個月預付SIM卡的翻蓋手機，以及鎖住智慧型手機的特殊密碼箱，避免有參賽者違規。

「Siggi's」公關和數位策略總監Kristina Drociak表示，這次比賽的靈感來自於「數位排毒」這個想法。

「我們相信簡單才能真正讓你自由，我們的品牌精神是去除不必要的東西，就像在優格中使用最少的原料一樣，我們相信減少數位干擾可以讓人的生活滿意度更高」。