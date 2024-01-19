愛喝酒、下背痛要注意 男女恐罹患腰大肌膿瘍

患者腰痛誤以為是腰椎壓迫，檢查才發現是腰大肌膿瘍，示意圖非新聞當事人。（圖／大甲李綜合醫院提供）

冬天天冷，不少人誤信喝酒取暖，醫師提醒千萬不可。台灣台中大甲李綜合醫院近一個月，至少有6起「腰大肌膿瘍」案例，患者有男有女，共同點是常嗜酒，尤其天冷喝更多，因患者免疫力 差造成細菌感染，引起急性背痛，進一步轉診檢查，揪出腰大肌膿瘍病因，須住院治療。

大甲李綜合神經內科主治醫師張峻誠表示，腰大肌膿瘍症狀就是腰部疼痛，痛感延伸到下半部、臀部或大腿，疼痛症狀好像是坐骨神經臨床上的表現，患者原先以為是腰椎壓迫到神經，先到骨科 就診檢查，照X光也沒有骨折，跟骨頭相關徵狀都沒異狀，再轉診到神經內科治療。

大甲李綜合神經內科主治醫師張峻誠指出，最近不少嗜酒的患者細菌感染罹患腰大肌膿瘍。（圖／大甲李綜合醫院提供）

近1個月，已有6位患者求診，個案有男有女，年齡層介於40至60歲，均喜歡喝酒，張峻誠先排除腰痛非腎臟引起，進行驗尿、抽血，檢查報告顯示發炎指數、白血球指數過高，配合其他檢查，判定是細菌感染。

患者腰大肌檢查出明顯膿瘍(紅圈處)。（圖／大甲李綜合醫院提供）

治療腰大肌膿瘍必須要把膿瘍引流，同時搭配抗生素治療，療程至少要1個月。

張峻誠解說，膿瘍是慢慢形成，至少累積2至3個月，最常出現背痛徵狀，易與其他疾病混淆，若沒及早治療，恐因化膿範圍擴大導致感染擴大，甚至引發敗血症。

張峻誠坦言，連續幾起腰大肌膿瘍的患者都很喜歡喝酒，推斷有可能跟天冷喝酒取暖有關，加上身體免疫力不足而感染，由於發生率不高，真的很罕見。

張峻誠指出，腰大肌膿瘍是少見的腹腔感染，通常都是糖尿病、腎臟病、肝硬化、常打止痛針，或是免疫力較差的患者容易罹患感染。例如剛好有身上有傷口，或是香港 腳，傷口沒有包紮好，手又不乾淨去抓破皮，導致罹患腰大肌膿瘍。