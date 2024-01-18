SpaceX「天龍號」再送私人太空團上國際太空站 背負30項任務

私人企業「公理太空公司」（Axiom Space）的太空團隊18日搭乘SpaceX（太空探索技術公司）的「天龍號」（Dragon）飛船前往國際太空站。此次任務代號為「Ax-3」。（路透）

私人企業「公理太空公司」（Axiom Space）的太空團隊18日搭乘SpaceX（太空探索技術公司）的「乘龍」（Crew Dragon）飛船前往國際太空站。這是公理太空公司第三次私人太空任務，也是首度有土耳其籍的太空人 。

美東間18日下午4時49分，SpaceX的「獵鷹9」（Falcon 9）火箭攜「天龍號」飛船從佛州 甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空。隨後，火箭一二級成功分離。火箭第一級降落在佛州卡納維拉角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）。「乘龍」預計於美東時間20日上午4時19分與國際太空站自動對接。國際太空站目前有7名常駐太空人。

這次的發射在Axiom和SpaceX的聯合直播中進行現場實況轉播。直播影片顯示，這架相當25層樓高的兩節載運火箭，噴出炙熱的淡黃色廢氣，衝入佛州外的大西洋上空，天空中部分多雲。當火箭飛向太空時，乘員艙內的攝影機拍到4名太空人在加壓艙內繫著安全帶，他們戴著頭盔、穿著黑白相間的太空裝，平靜地坐著。

這次任務代號為「Ax-3」，是公理太空公司與國家航空暨太空總署（NASA ）的商業合作項目。參與任務的四名太空人分別是：NASA前太空人洛佩斯-阿萊格里亞（Michael López-Alegría）、來自義大利的維拉代伊（Walter Villadei）、來自土耳其的蓋澤拉奇（Alper Gezeravcı）以及來自瑞典的萬特（Marcus Wandt）。洛佩斯-阿萊格里亞擔任此次任務指揮官，維拉代伊擔任飛行員，蓋澤拉奇和萬特擔任任務專家。

據公理太空公司介紹，四名太空人將在國際太空站開展30多項科學技術實驗，包括微重力研究、技術演示等。任務期間及前後收集的地面和飛行數據，將有助於人體生理學等相關研究。該團隊定於2月3日離開國際太空站返回地球。

「公理太空公司」業務主要是將外國政府和私人企業資助的太空人送上地球軌道。這家公司向顧客收取每個太空人座位至少5500萬美元的費用。