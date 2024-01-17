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佛州吉他手「邊開腦邊彈奏」摘腫瘤 術後驚呼：太瘋狂

編譯徐榆涵／即時報導
美國佛州吉他手諾倫一邊接受開顱手術一邊彈奏吉他。（影片截圖）
美國佛州吉他手諾倫一邊接受開顱手術一邊彈奏吉他。（影片截圖）

能在清醒的情況下接受開腦手術似乎已令人無法置信，但美國佛州一名男子竟在醫生切除他的腦內腫瘤時，一邊彈吉他。

紐約郵報報導，佛州吉他手諾倫（Christian Nolen）大腦右額葉長了一顆惡性腫瘤，導致無法正常控制身體左側肌肉，尤其是左手，影響他演奏吉他。

邁阿密大學米勒醫學院席維斯特綜合癌症中心（Sylvester Comprehensive Cancer Center）的神經學團隊，為了確保開刀過程不傷害到大腦與手部運動的連結，因此建議諾倫在清醒的狀態下執行，並且要一邊手術一邊彈吉他。

席維斯特綜合癌症中心腦瘤計畫主任科莫塔（Ricardo Komotar）表示，諾倫需要開刀確認診斷結果、腫瘤類型及相對應的治療方式，如果能夠保持清醒，一邊彈奏吉他一邊切除腫瘤，還幫助醫師在盡可能切除腫瘤的同時，更好地評估並保護其手部靈巧性。

手術開始時，諾倫先是因為麻醉而昏睡過去，後來被喚醒的第一時間想起身反抗，此時護理師便遞上吉他，諾倫也開始彈奏了平常一直在練習的曲子，時間長達2小時。

後來手術進行相當順利，雖然一度發現腫瘤覆蓋到連接大腦控制手部活動的區域，但整顆腫瘤都被完整切除，並未傷及諾倫的手部機能，而諾倫也在術後直呼「這太瘋狂了」。

對此，科莫塔表示，諾倫的康復情形相當不錯，在術後第二天就回家休養，如今更能到健身房鍛鍊、正常彈奏吉他，但仍在等待最終的病理報告出爐，以便安排後續六周的放射性治療和化療。

科莫塔說，雖然患者在手術期間彈吉他並不常見，但自己與其他專業精神學團隊每周都會進行數次清醒手術，一年共計數百次。

他表示，大多數患者都對過程很感興趣，「他們能夠說話或移動手腳，這樣我們就能持續檢測他們」，不會感受到任何疼痛，甚至可能不記得整個手術過程。

他說，研究已經證明手術使用清醒麻醉代替深度全身麻醉的好處，「持續進行神經學檢驗的手術，帶來更好的功能性結果，以及更少的神經缺陷」，麻醉程度較輕，患者清醒及術後恢復狀況更好且更快。而除了彈其他，也可以拉小提琴或唱歌等，只要是不增加頭部壓力的行為都可以接受。

但清醒開顱手術仍存在風險，像是會加劇有癲癇病史的患者發作，「如果患者有癲癇病史，我們會試圖避免電流刺激，這也是技術的一部分。」

腫瘤 癌症 佛州

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