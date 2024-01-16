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31歲全球最長壽狗狗遭疑造假 金氏紀錄喊查：先撤頭銜

編譯徐榆涵／即時報導
世界最長壽狗狗「波比」活了31歲，遭懷疑年齡造假。（美聯社）
世界最長壽狗狗「波比」活了31歲，遭懷疑年齡造假。（美聯社）

榮獲金氏世界紀錄認證「世界最長壽狗狗」的葡萄牙阿蘭多獒犬「波比」（Bobi）去年10月去世，據報高齡31歲，但近日卻傳出年齡造假，金氏世界紀錄發言人16日表示，已展開調查，並在結果出爐前暫時先撤銷波比的頭銜。

CNN等報導，波比1992年於葡萄牙萊里亞市獸醫醫療服務機構（Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria）正式註冊出生日期，而牠的年齡也得到葡萄牙政府授權、由國獸醫聯合會（SNMV）管理的寵物數據庫SIAC的驗證，並於2023年2月獲得金氏世界紀錄認證，最終同年在10月24日離世，活了31歲又165天。

然而，波比死後不久，人們對牠的年齡證據提出質疑。美聯社報導，有獸醫組織質疑，過去阿蘭多獒犬這品種平均壽命為10至14歲。

金氏世界紀錄發言人表示，當有人挑戰金氏世界紀錄認證時，他們便會啟動正式調查，包括分析現有證據、尋求新證據、聯繫專家和與原始申請相關人員。

波比飼主科斯塔（Leonel Costa）去年2月曾表示，他的狗狗1992年出生，當時他才8歲，也曝光波比可以如此長壽的原因。

他說，波比總是自由漫步，沒有被綁上鍊子或被關進籠子，生活在平靜且平和的環境中，吃的是泡水去除調味料的人類食物。

前一隻長壽狗狗是名為布魯伊（Bluey）的澳洲牧羊犬，出生於1910年，活了29歲又5個月。

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