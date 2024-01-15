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前5名富翁財富翻倍 樂施會指貧富不均：10年內可能出現首位兆美元富豪

中央社／瑞士達沃斯14日即時報導
國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）在年度全球不平等報告中指出，世界可能會在10年內出現第一位身家達1兆美元富豪。示意圖。 （本報資料圖片）
國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）在年度全球不平等報告中指出，世界可能會在10年內出現第一位身家達1兆美元富豪。示意圖。 （本報資料圖片）

國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）表示，自2020年以來，全球前五大富豪的財富倍增，呼籲各國抵抗這些超級富豪在賦稅政策上的影響力。

中央社引述法新社報導，樂施會本周在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發布的報告指出，這些富豪的總財富從2020年的4050億美元增至去年的8690億美元。

然而樂施會表示，自2020年以來，全球近50億人變得更加貧窮。

打從這個10年開始以來，多場危機破壞了世界經濟，包含新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，這些富豪的財富卻比2020年增加了33億美元。

樂施會關於全球不平等的年度報告，傳統上是在世界經濟論壇開幕之前發布。

樂施會對全球不平等加劇表示擔憂，最富有的個人與企業因為股價飆升而積累更多財富，權力也顯著增強。

樂施會表示：「企業權力被用來推動不平等：透過壓榨勞工、讓富有的股東變得更富有、逃稅以及將國家私有化。」

樂施會還指責企業「透過對稅務發動持續且高效率的戰爭來推動不平等」，從而產生深遠影響。

為了解決這種不平衡問題，樂施會呼籲對全球富豪徵收財富稅，並表示此舉可帶來每年1.8兆美元的收入。

樂施會也呼籲限制執行長的薪酬，並打破私人壟斷。

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