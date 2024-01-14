「繁花」時代的上海老百姓：與其存鈔票 不如買郵票

「繁花」劇照。（取材自澎湃新聞網）

郵票是暗藏在王家衛電視劇「繁花 」中的一條暗線，劇中阿寶（胡歌飾）與汪小姐（唐嫣飾）因郵票結緣，爺叔、金花與汪小姐的師徒情誼也離不開那一本郵冊。「繁花」中，一冊郵票本價值10萬元人民幣，能換至真園88桌飯錢的一半，此景非虛。事實上，當年上海灘上興起了一股全民炒郵的熱潮。

上觀新聞報導，上世紀八九十年代，如「繁花」所展示的，上海到處充滿著商機。一方小小的郵票雖然票面價值僅為幾分錢（人民幣，下同），但由於發行量之稀缺，在自發的「黑市」上可炒至上千元。

每個年代都有一夜暴富的都市傳說，郵票也不例外。當年流傳較廣的一個版本是，黃浦區有個王木匠，手上有三版1980年庚申猴票，結婚時他賣了一版，買摩托車時他又賣了一版，出國去日本時賣了一版。郵票成了他改變命運的轉折點。

伴隨著集郵潮的愈演愈烈，當年的盧灣區、徐匯區工人俱樂部和肇嘉濱路太原路逐漸成了集郵勝地。1988年《文匯報》報導，上海各區集郵協會還舉辦拍賣 會，郵票確定一個底價後，應叫者競相拍喊，誰出價最高就賣給誰。一張面值5元的奔馬小型張，拍賣價從30元起，最後以65元擊板成交，其中應叫者進行了15個回合的競爭。在郵票公司門市部經常有一幫人搞郵票販賣。一張郵票首日封售價2角8分，販子從郵票公司買進，出門就轉手賣5角。

「繁花」劇照。（取材自上觀新聞）

最終，太原路郵市在1988年10月4日得到了區政府批准，成了官方認可的郵票二級交易市場，一張門票售價2角。當年的2角可不便宜，但依然擋不住全市40萬集郵迷的熱情。

「與其存鈔票，不如買郵票。」1989年《解放日報》在調查上海的集郵熱時坦言，相當一部分人集郵的目的不在鑒賞和交流，而僅僅作為一種保值儲蓄。集郵迷在採訪時直言不諱：「郵票等於財富，既是藝術品，又可換鈔票，不會蝕本的。」甚至連不知集郵為何事的老太太，都開始為孫子集郵：「送鈔票給孫子還不如送郵票。將來拿出郵票更值銅鈿。」

1980年，首輪生肖郵票「庚申猴票」發行時面值僅0.08元。由於發行量有限，價格在2010年突破萬元。2016年，一枚「庚申猴票」最高叫價1.5萬元，升值高達18萬倍，一套80枚整版「庚申猴票」可抵一線城市一套房。之後幾輪猴票依然很有市場，第三輪猴票（2004年）大版市場價格從19.2元升至1500元，價格漲幅近80倍。

新聞晨報曾報導，2016年一群郵迷跨年輪流站崗，二十幾號人硬是堅持了166小時。5日6點30分終於拿到了夢寐以求的猴票。據說，還有人在世博郵政支局排了9天9夜！

當然，這些辛苦都是有回報的。

發售第二天，面值38.40元的兩枚大版猴票漲到340元，第三天漲到420元，第四天漲到550元，第六天已漲到了900元。然而，數十倍的漲幅是否值得9天9夜的排隊，這就另當別論了。

遺憾的是，隨著投資 渠道的不斷拓展以及集郵人群的老齡化加劇，上海郵市常年處於不溫不火的狀態。一名年輕的上海集郵協會會員告訴記者，身邊集郵迷們的心態不再是寄希望於「集郵發財」，「線下排隊有限購，線上要實名預約，一套郵票哪怕翻100倍，也賺不了多少錢。現在投資的機會多的是，靠郵票發財可能還不如餘額寶裡面多放點錢收利息。」