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「旺卡」讓位 傑森史塔森新片「蜂刑者」北美票房奪冠

中新社／洛杉磯14日電
傑森史塔森在新片「蜂刑者」飾演一名退休的「蜂刑者」。（圖／車庫提供）
傑森史塔森在新片「蜂刑者」飾演一名退休的「蜂刑者」。（圖／車庫提供）

好萊塢「硬漢」明星傑森史塔森（Jason Statham）主演的新片「蜂刑者」（The Beekeeper）首映奪得北美票房冠軍。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月14日發布的電影市場數據，31部影片北美周末票房（1月12日至14日）報收約6793萬美元，較前一周末減少逾20%；馬丁·路德·金紀念日長周末4天期間24部影片的預估北美票房約8213萬美元。 　　

傑森史塔森演的驚悚動作片「蜂刑者」12日亮相，不僅連奪北美單日票房冠軍，並以約1679萬美元首映周末票房輕鬆登上最新一期北美周末票房排行榜榜首，成為該統計周期唯一票房超千萬美元的影片。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分54、爛番茄新鮮度68%（111評），CinemaScore打分為B＋。 　　

「旺卡」北美票房第二名。(圖／華納兄弟提供)
「旺卡」北美票房第二名。(圖／華納兄弟提供)

在新片衝擊和放映影院減少影響下，北美周末票房三冠得主「旺卡」（Wonka）此番周末票房環比下跌40.5%，以約838萬美元退居本期榜單次席。這部由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的奇幻歌舞喜劇片，迄今北美累計票房約1.79億美元，總票房已突破5億美元。 　　

2023年12月上映的愛情喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）顯示出較強的票房後勁，以約694萬美元從上期榜單第5位升至本輪排名季軍。目前該片北美累計票房約5649萬美元、總票房約7929萬美元。 　　

「愛愛愛上你」北美票房第三名。（美聯社）
「愛愛愛上你」北美票房第三名。（美聯社）

「暗泳」（Night Swim）則是本期北美周末票房十強排名降幅最大的影片。在放映影院數量未減的情況下，這部驚悚恐怖片第二個上映周末票房環比下跌60.5%，以約466萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第6位。該片北美累計票房現約2001萬美元、總票房約3057萬美元。 　　

與「蜂刑者」同日亮相的另一部新片「克拉倫斯之書」（The Book of Clarence），以約258萬美元首映周末票房躋身榜單第8位。目前主要電影網站對這部歷史冒險劇情片的評價為IMDb評分5.9、MTC評分60、爛番茄新鮮度67%（81評），CinemaScore打分為B。 　　

本輪北美周末票房十強還有一個「新面孔」——「美國小說」（American Fiction）。隨著放映範圍擴大，這部喜劇劇情片此番周末票房環比上漲93.2%，以約191萬美元從上期榜單第15名躍升本輪排名第10位。該片獲第81屆美國電影電視金球獎音樂/喜劇類電影最佳影片提名和最佳男主角提名，目前IMDb評分7.8、MTC評分82、爛番茄新鮮度93%（201評）。

金球獎 好萊塢

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