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芝加哥鼠患猖獗「老鼠印」成新地標 民眾瘋打卡 還有人放鮮花悼念

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
芝加哥一處人行道上的「老鼠形狀印記」成為熱門打卡與致敬地標。（取材自X@WinslowDumaine號、@violishh）
芝加哥一處人行道上的「老鼠形狀印記」成為熱門打卡與致敬地標。（取材自X@WinslowDumaine號、@violishh）

芝加哥連續9年蟬聯全美鼠患最嚴重城市，近日有人拍下當地人行道上一個「老鼠形狀印記」，瞬間成為最新熱門地標，吸引許多民眾前來拍照打卡；有人搞笑在印記旁發上鮮花悼念，有人甚至稱這比該城外號「豆子」（the Bean）的不銹鋼製公共藝術「雲門」（Cloud Gate）還經典。

「紐約郵報」報導，這處「老鼠形狀印記」位於芝加哥羅斯科村（Roscoe Village）人行道上，被稱為「rat hole」（鼠洞），並非芝加哥四處可見的真鼠洞，而是死老鼠在水泥地面上留下的印記。當地藝術家兼喜劇演員溫斯洛（Winslow Dumaine）7日將照片上傳X（推特）後，瞬間引起轟動，截稿前已逾5百萬次點閱。

溫斯洛表示，他認為這張照片能爆紅在於：「它涉及到一種動物，涉及到每個人都可參與的東西，它不帶髒字，也非政治性。」有網友貼出打卡照說：「我完成了朝聖之旅」，還有人放上鮮花哀悼：「把每一天都當作最後一天生活。」伊利諾伊州眾議員安威廉斯（Ann Williams）也搞笑發文宣傳：「我們有很多很棒的酒吧和餐廳，標誌性的瑞格利球場（Wrigley Field），當然還有鼠洞。」

不過，當地居民辛迪（Cindy Nelson）稱，那個鼠洞已存在至少20年，且認為應是「松鼠」，表示：「我不相信老鼠會在空中跳來跳去，然後直接摔倒」。

滅鼠公司Orkin指出，芝加哥鼠患猖獗，連續9年登上美國最嚴重城市，第二、三分別是洛杉磯（Los Angeles）、紐約（New York）。

芝加哥著名地標公共藝術「雲門」。（美聯社）
芝加哥著名地標公共藝術「雲門」。（美聯社）

「雲門」由藝術家卡普爾（Anish Kapoor）設計，2004年首次亮相，是芝加哥必訪地標，也是美國第七大景點。這座玻璃不銹鋼藝術品，每年吸引2000萬遊客來到千禧公園（Millennium Park），去年進行大規模維修，預計今年春季完工。

芝加哥鼠患猖獗「老鼠印」成新地標　民眾瘋打卡：放鮮花悼念

TVBS新聞網

芝加哥 眾議員 洛杉磯

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