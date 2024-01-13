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侯友宜宣布敗選 落後賴清德90萬票：對不起大家

柯文哲得票墊底 黃珊珊向支持者喊話：沒到最後關頭、奮戰到底

台灣2024大選登中國微博熱搜榜 相關話題全被屏蔽

中央社／台北13日電
柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）
柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

台灣大選早上開始投票後，隨即登上中國微博的熱搜榜，顯示大陸民眾關注選情。微博網管隨即屏蔽「台灣選舉」、「台灣大選」等相關話題，刪除網友貼文，但仍持續有人接力貼出最新開票數字引發討論。

法新社報導，中國民眾密切關注台灣選舉，「台灣選舉」是13日早上投票開始後微博上最熱門的話題之一，一度顯示高達1.632億的閱讀量。

不過，「台灣選舉」、「台灣大選」或「台灣2024大選」等所有與台灣選舉相關的話題一度遭全面屏蔽。當搜尋這些話題的即時訊息，微博顯示「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」；網友相關貼文與評論存活不久即被刪除。

美國之音報導，微博網友除了分享台灣大選投票和開票時程，之前仍能看見的貼文內容多是「祖國統一是大勢所趨」、「誰上台都不重要，我們要儘快完成祖國統一」等；也有一些貼文表示，希望兩岸關係能夠得到改善。

中國國家新聞機構包括新華社、央視和人民日報等，對這次台灣大選的報導甚少。有大陸網友觀察到此事，發文表示看不見關於台灣選舉投票的新聞報導；其他網友則回應說，「這次有點反常，以往都是熱搜幾天」、「畢竟大陸沒有直選」。

北京時間6時搜尋「台灣選舉」，置頂的是官媒報導「中國外交部敦促美方，不得以任何形式介入台灣地區選舉」，餘下也幾乎都是認證官方帳號的發布內容。

台灣大選結束投票進行開票，大陸網友持續接力發布最新開票數字並引發討論；網管人員則緊追在後刪文。

至截稿，微博熱搜榜前50名，均沒有與台灣有關的話題。

台灣選舉 微博 投票

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