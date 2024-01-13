中國反腐片意外出現「周邊產品」 李鐵簽名筆熱銷

李鐵在鏡頭面前懺悔時簽字用的筆，在近日意外成為「網紅文具」。（取材自微博）

中國官媒央視先前播出的反腐專題片揭露國足腐敗案細節。當中，前中國男足總教練李鐵在鏡頭面前懺悔時簽字用的筆，在近日意外成為「網紅文具」。

中國在中共 總書記習近平 上台以來嚴厲打貪。9日晚間，年度的反腐大片「持續發力縱深推進」節目聚焦在中國足球 一系列的貪腐案，據知收視率高。

據山東齊魯晚報報導，李鐵在鏡頭面前懺悔時簽字用的筆成為了「網紅文具」，網購平台出現「李鐵同款簽字筆」詞條，並顯示「已售9萬支」。

報導指出，這款筆是審訊疑犯時專用的筆，名叫「安全筆」。短小精悍，安全可靠，筆尖回縮，防刺穿，防吞嚥。在淘寶平台查詢可以發現，目前，「安全筆」在多間店舖均有銷售，價格在人民幣4至15元不等（約新台幣17至65元）。

報導指出，在淘寶搜索欄輸入「李鐵」關鍵詞，即可找到「李鐵同款簽字筆」的商品連結。若干中國網友稱，這樣的筆頗具力度感，寓意著「安全無處不在，勞底坐穿」。