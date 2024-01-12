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台灣「選舉章魚哥」北市天玉里誤差值不到1% 總統開票結果受矚目

記者林佳彣／台北13日電
天玉里是台北市士林區人口最多的里，2024總統、立委大選投開票所位在天母國小。（記者林佳彣／攝影）
天玉里是台北市士林區人口最多的里，2024總統、立委大選投開票所位在天母國小。（記者林佳彣／攝影）

台北市有「選舉章魚哥」之稱的士林區天玉里，過往開票結果幾乎與大選相似，尤其2022年台北市長選舉，誤差值更不到1%。今天是大選投票日，結果備受關注，許多里民不到8點早早排隊等投票，有長者因為愛國心，8點多就來行使公民權，其中不少人趕上班兒趕快來投票。

幾屆選舉以來，外界發現幾個里開票結果，與總統、縣市首長最終結果相近，因而稱之為章魚里，北市就屬天玉里最為人知曉，其人口、年齡層與北市結構相似，被喻為「小台北」，尤其里內歷屆選舉開票結果，與大選最後整體結果相近，往往被視為選舉指標里。

過往3屆總統大選，天玉里開票結果都與全國一致；台北市長3次選舉，唯獨2018失準，2022年國民黨蔣萬安全市得票率42.29%、天玉里則是41.37%，誤差值僅0.92%。天玉里是士林區人口最多的里，台北市民政局去年12月統計人口數為8889人，投開票所位在天母國小。2024總統大選結果如何，天玉里開票結果備受關注。

8點準時從家門出發的81歲廖女士表示，今日天氣好，民眾出門投票踴躍，她因為愛國心早早來投票，排隊不到5分鐘，大讚動線佳、秩序良好，比先前投票速度來得快。

不少年輕人趕上班，8點多就來投票。57歲蔡先生說，對於政治關注度還好，今天是來行使公民投票權，該投票就投票，沒有缺席過大選，每次都在天母國小投票，稍早排隊不到10分鐘。至於天玉里被視為「選舉章魚哥」，他則認為只是巧合。

北市士林區天玉里被視為「選舉章魚哥」，台灣時間13日8點開始投票，不少里民早早來...
北市士林區天玉里被視為「選舉章魚哥」，台灣時間13日8點開始投票，不少里民早早來排隊。（記者林佳彣／攝影）
天玉里是台北市士林區人口最多的里，2024總統、立委大選投開票所位在天母國小。（...
天玉里是台北市士林區人口最多的里，2024總統、立委大選投開票所位在天母國小。（記者林佳彣／攝影）
台灣時間13日是台灣大選投票日，被視為「選舉章魚哥」的北市士林區天玉里，開票結果...
台灣時間13日是台灣大選投票日，被視為「選舉章魚哥」的北市士林區天玉里，開票結果備受關注。（記者林佳彣／攝影）
台灣時間13日是台灣大選投票日，被視為「選舉章魚哥」的北市士林區天玉里，開票結果...
台灣時間13日是台灣大選投票日，被視為「選舉章魚哥」的北市士林區天玉里，開票結果備受關注。（記者林佳彣／攝影）

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