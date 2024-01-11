Q&A：美英為何決定空襲、葉門「青年運動」是誰？

英國皇家空軍一架RAF颱風戰機12日加入美國領導的聯合部隊，空襲伊朗在葉門支持的青年運動，該組織一直在襲擊紅海的國際航運。(路透)

根據美國官員，美國和英國空襲了有伊朗 撐腰的「青年運動」（Houthis）在葉門的十幾處據點。這是目前為止、對青年運動持續以無人機和發彈襲擊紅海商船的最重大軍事回應。以下是事態如何走到了這一步：

青年運動何許人也？

青年運動是葉門的一支民兵組織，以創辦人Hussein Badreddin al-Houthi的名字命名，代表什葉派伊斯蘭教宰德派分支。他們1990年代出現，反對沙烏地阿拉伯 對葉門的宗教影響。獲伊朗支持的這個組織估計有2萬名戰士，他們控制葉門西部大部分地區，且主宰紅海海岸沿線。

青年運動和以哈戰爭有何關係？

青年運動已宣稱以色列 是敵人。在10月7日哈馬斯跨境大屠殺後不久，青年運動領導人Abdul Malik Al-Houthi就表示，他的部隊「已準備好讓成千上萬人加入巴勒斯坦民眾的行列，對抗敵人」。該組織表示，針對以色列的行動將持嬻到以色列對加薩的侵略停止為止。

紅海發生了什麼事？

紅海是世上航運最密集航道之一，在蘇伊士運河以南，是連接歐洲、亞洲和東非的最重要水道。葉門的位置則剛好在紅海西南，通往亞丁灣、印度洋的出口。

以哈戰爭開始後不久，青年運動開始向紅海的船隻發射飛彈和無人機，其中大部分被美國和以色列的反制措施攔截。緊張局勢11月19日升級，青年運動用直升機劫持一艘由日本公司租用、與一名以色列商人有關的汽車運輸船，並綁架了船員。該組織聲稱，所有與以色列或其盟友有關的船隻都將「成為武裝部隊的合法目標」。

多起襲擊事件隨後發生，大多沒成功，但許多航運業還是決定避開紅海，改道南非好望角，大大增加了航程時間和成本。

美國的反應如何？

12月18日，因應青年運動的襲擊，美國宣布組建「繁榮守護行動」。12月31日之前，美國避免直接對抗，直到有一群人試圖登上一艘請求保護的貨輪，海軍直升機向他們的小船開火，造成10 名武裝分子喪生，葉門民眾還走上街頭抗議，這標誌危機進入新階段。

1月9日，美國和英國軍艦擊落青年運動發射的21架/枚無人機和導彈。1月10日，美國國務卿布林肯說，進一步的襲擊可能會促使西方做出軍事回應。

青年運動真能襲擊以色列嗎？

青年運動聲稱擁有一種使用液體推進劑的飛彈，可飛1350至1950公里（839至1212英里），可能足以讓以色列進入射程範圍。葉門和以色列被沙烏地阿拉伯隔開，最近處相距約1580公里。美國軍方聲稱，10月19日向以色列發射的巡弋飛彈和無人機，在紅海上被一艘美國驅逐艦攔截。青年運動說，10月31日的襲擊涉及彈道飛彈和無人機。以色列軍方12月6日表示。箭式導彈在紅海上空攔截了青年運動的一枚導彈。

葉門和沙烏地阿拉伯如何看待青年運動的襲擊？

許多葉門人認為青年運動的所作所為是向以色列及其盟友施壓、以保護巴勒斯坦平民的合法手段，而分析人士說青年運動的干預有助鞏固其國內支持。青年運動也認為，在紅海發動襲擊能讓他們扮演更重要的全球角色，成為整個葉門的代名詞，儘管國際承認的政府在南葉門。

與此同時，沙烏地阿拉伯正試圖與伊朗實現關係正常化，並最終達成承認青年運動對北葉門有控制權的和平協議。他們擔心美國作出的任何反應都會使沙國從葉門撤軍的努力複雜化。