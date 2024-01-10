我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

美台混血賀博入圍「麥當勞高中全明星賽 」台籃第1人

中央社／台北10日電
賀博。（本報資料照片／記者余承翰攝影）
賀博。（本報資料照片／記者余承翰攝影）

去年暑假代表台灣白隊出戰瓊斯盃，台美混血小將賀博（Robert Hinton）近期被提名具有指標性的「麥當勞高中全明星賽」，成為台灣籃壇史上第一人。

擁有1/2台灣血統的「賀家兄弟」賀丹、賀博去年暑假返台參加瓊斯盃，並披上台灣白隊戰袍，激起籃壇新火花。其中弟弟賀博在去年賽季被美媒ESPN評為「四星高中生」，並允諾高中畢業後進入哈佛大學就讀，朝著目標美國職籃（NBA）前進。

近期賀博被提名美國著名的高中應屆畢業生賽事「麥當勞高中全明星賽」，締造台灣籃壇歷史。賀博的媽媽臧珍卓表示，回想起兒子在4歲第1次參加籃球比賽站在球場上哭，因為不知道帶球該往哪邊跑。

接下來賀博在每個周末不斷地比賽及練習，碰到等級愈來愈高的對手，並從中累積經驗，臧珍卓表示，「能夠入圍受到肯定，實在是非常榮耀。」她笑說，特別在賀博下課後，帶他去買麥當勞，紀念難得的一刻。

不過，麥當勞高中全明星賽今天是公布入圍名單，因此賀博尚未確定能在該賽事亮相。而男子組最終24人名單預計於1月24日出爐，並於今年4月在NBA休士頓火箭主場豐田中心（Toyota Center）點燃戰火。臧珍卓指出，不管賀博最後能否參賽，都期許他能帶著這份肯定繼續努力。

麥當勞高中全明星賽歷史悠久，從1978年創立，選拔美國、加拿大最優秀的高中畢業生，分為東、西兩隊，另外還有三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽等，培育出無數NBA球員。過往包含喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）及「魔獸」霍華德（Dwight Howard）都曾入選該賽事。

麥當勞 NBA 入圍

上一則

慵懶JENNIE裸足跳舞太性感 香奈兒新廣告玩大風吹

下一則

Apple Vision Pro開賣時間確認 1月19日美國開放預購

延伸閱讀

消費者報導：超市食品、速食餐點含塑化劑 比率極高

消費者報導：超市食品、速食餐點含塑化劑 比率極高
NBA／莫蘭特賽前激勵「保持專注」奏效 灰熊擊敗獨行俠

NBA／莫蘭特賽前激勵「保持專注」奏效 灰熊擊敗獨行俠
妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋
吃貨／麥當勞副牌餐廳 搶新世代族群

吃貨／麥當勞副牌餐廳 搶新世代族群

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

2024-01-03 16:40
眼尖民眾發現同人展對面的「飯店活春宮」。（翻攝自X／@moonblue_jp）

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

2024-01-07 21:46
2024年是甲辰年有生肖會沖犯太歲，命理師楊登嵙分享沖犯太歲的民俗觀念。(圖:楊登嵙提供)

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024-01-06 23:10
Cristiana Love（左）與Rebecca GoodwinI都坦言不喜歡大尺寸。（取材自Insyagram@ / Cristiana Love、Rebecca Goodwin）

愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分

2024-01-06 22:21

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒