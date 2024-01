沙烏地阿拉伯發現「世界級金礦帶」總價達50兆元 恐掀一波淘金熱

印度 時報報導,沙烏地阿拉伯 近日宣布在境內發現一座巨型金礦床,初估礦帶綿延125公里,價值約50兆美元。

沙烏地阿拉伯礦業公司Maaden近日宣布,在麥加地區(Makkah)庫馬省(Al Khurma)現有的曼蘇拉馬薩拉金礦(Mansourah Massarah)採礦場以南約100公里範圍內發現大量黃金資源。報導指出,這是Maaden公司2022年啟動的綜合勘探計畫第一個重大發現,有望擴大該地區金礦開採活動。

Maaden指出,新發現的新金礦床與現有的曼蘇拉馬薩拉金礦,有著相似的地質結構。在曼蘇拉馬薩拉金礦附近地層隨機鑽探獲取的兩份樣本顯示,每噸樣本含金量分別達10.4克和20.6克,即可能存在高級金礦床。

Maaden表示,加上先前在新發現的金礦床以北25公里的勘探足跡,可以確定該地區有一個長約125公里的潛在金礦床,推估有150萬盎司(約42.5噸)資源量可轉化為探明儲量,價值約50兆美元,使該金礦床具備成為世界級金礦帶的潛力。

截至2023年底,曼蘇拉馬薩拉金礦的黃金資源量已達近700萬盎司(約198噸),年產量能達25萬盎司(約7噸)。

Maaden執行長威爾(Robert Wil)強調,這些發現有可能成為世界下一波淘金熱的焦點,稱「這些發現對於沙烏地阿拉伯的未開發礦產資源至關重要,更符合公司對2030年的願景,即將採礦業確立為沙國經濟的關鍵支柱」。

Saudi Arabia Discovers New Gold Reserves in Makkah Region



The Saudi Arabian Mining Company (Maaden) has discovered substantial gold resources along a 100-kilometer stretch south of the Mansourah Massarah gold mine in the Makkah region. #goldreserve #ksa pic.twitter.com/cvaBv84bdE