「大衛鮑伊街」在法國巴黎揭幕 紀念搖滾巨星77歲冥誕

巴黎以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊的名字為一條街命名,於8日揭牌。(美聯社)

巴黎今天以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊(David Bowie)的名字為一條街命名。大衛鮑伊病逝於2016年,今天正好是他的77歲冥誕。這是第一次有城市以這樣的方式紀念他。

法新社報導,巴黎第13區區長庫梅(Jerome Coumet)替「大衛鮑伊街」(Rue David Bowie)揭牌時說:「搖滾萬歲,流行樂萬歲,大衛鮑伊萬歲,巴黎萬歲。」

庫梅是大衛鮑伊的樂迷,他在2020年初提出以偶像名字為一條街命名的想法,同年獲得巴黎市政府的同意。

「大衛鮑伊街」長約50公尺,原本被稱為「DZ/13路」(Voie DZ/13)。

這是目前已知第一條「大衛鮑伊街」,其他地方都沒有類似紀錄。

大衛鮑伊2016年1月10日因肝癌病逝,享壽69歲。

大衛鮑伊是20世紀最具影響力、作品最暢銷的音樂人之一,代表作包括「來自火星 的人」(Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)、「頭腦清醒」(Aladdin Sane)、「與我共舞」(Let's Dance)、「中國女孩」(China Girl)等熱門作品,以及沉鬱的實驗性作品「低」(Low)等。

在大衛鮑伊的生命中,巴黎不像倫敦、柏林、洛杉磯 那麼重要,但法國前衛戲劇文化影響了他的視覺風格。