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「大衛鮑伊街」在法國巴黎揭幕 紀念搖滾巨星77歲冥誕

中央社／巴黎8日綜合外電報導
巴黎以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊的名字為一條街命名，於8日揭牌。(美聯社)
巴黎以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊的名字為一條街命名，於8日揭牌。(美聯社)

巴黎今天以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊（David Bowie）的名字為一條街命名。大衛鮑伊病逝於2016年，今天正好是他的77歲冥誕。這是第一次有城市以這樣的方式紀念他。

法新社報導，巴黎第13區區長庫梅（Jerome Coumet）替「大衛鮑伊街」（Rue David Bowie）揭牌時說：「搖滾萬歲，流行樂萬歲，大衛鮑伊萬歲，巴黎萬歲。」

庫梅是大衛鮑伊的樂迷，他在2020年初提出以偶像名字為一條街命名的想法，同年獲得巴黎市政府的同意。

「大衛鮑伊街」長約50公尺，原本被稱為「DZ/13路」（Voie DZ/13）。

這是目前已知第一條「大衛鮑伊街」，其他地方都沒有類似紀錄。

大衛鮑伊2016年1月10日因肝癌病逝，享壽69歲。

大衛鮑伊是20世紀最具影響力、作品最暢銷的音樂人之一，代表作包括「來自火星的人」（Ziggy Stardust and the Spiders from Mars）、「頭腦清醒」（Aladdin Sane）、「與我共舞」（Let's Dance）、「中國女孩」（China Girl）等熱門作品，以及沉鬱的實驗性作品「低」（Low）等。

在大衛鮑伊的生命中，巴黎不像倫敦、柏林、洛杉磯那麼重要，但法國前衛戲劇文化影響了他的視覺風格。

曾為大衛鮑伊寫傳記的索里尼（Jerome Soligny）說，大衛鮑伊是在巴黎塞納河的一艘船上向名模伊曼（Iman）告白，兩人後來於1992年結婚。

巴黎以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊的名字為一條街命名，於8日揭牌。(美聯社)
巴黎以英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊的名字為一條街命名，於8日揭牌。(美聯社)

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