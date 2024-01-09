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胡歌「繁花」收官 9句台詞考考儂「上海話」聽懂沒

世界新聞網／輯
「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）
「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）

王家衛執導的電視劇「繁花」在北京時間9日收官，上海話在觀眾中引起風潮。不少吳語區的觀眾表示，這麼多年終於有一部劇聽起來熟悉又親切；也有不少北方觀眾跟著「繁花」沉浸式學上海話。上海話中有哪些常見的俚語？光看上海話音譯你又是否可以直接「翻譯」出普通話？中國媒體新京報整理了「繁花」劇中九段滬語台詞，考考你上海話功力。

答案在本文末揭曉。

一、李李為了引寶總來至真園做客，便促成魏總從寶總那裡搶走和范總的生意。但實際上，魏總自始至終不知道范總做的是什麼生意，李李還故意不告知他，於是魏總說：「但是呢，白相管白相，我總管要曉得自嘎勒嘿白相啥務事伐，否則寧噶當我是個洋盤勒。」

洋盤的意思是：

A 傻子

B 外行

C 洋相

「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）
「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）

二、菱紅為房租到期準備低價甩賣產品,而玲子早已替她付了房租。菱紅提議乾脆讓玲子直接入股並準備給她一副珍珠耳環，但玲子說首飾就像男人，將就不如不要。兩人一言一語便聊起阿寶。玲子說阿寶：「阿寶個種人啦，當股東餒，是扎台型的，當囡寧啊，一包氣。」

扎台的意思是：

A 靠譜 

B 有面子 

C 踏實

﻿三、在汪小姐的幫助下，阿寶做成了和范總的生意，她也即將升為科長。玲子從菱紅那裡拿了一對價值兩千六的耳環，並謊稱兩萬六，轉手給寶總，讓他送汪小姐，「上趟額服尼度環呢？就是儂港又度又漂亮又筆尼又實惠的尼度環，快奈唄我呀。」

港的意思是：

A 講 

B 時尚 

C 香港

「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）
「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）

四、阿寶在夜東京放了一批三羊的高仿貨物，玲子看到三羊銷售火爆，於是利用手裡這批貨給自己的顧客搭贈。阿寶來到夜東京打電話讓人來點貨，因為擔心高仿毀了三羊的名聲和玲子吵了起來。於是玲子只能說：「好了呀，組撒啦！又伐是小寧咯，側了事替麼，一道假覺好勒。」

側了事替的意思是：

A 背鍋 

B 側翻 

C 出了事情

五、於是玲子提議，用真貨換回客戶手裡的高仿品，但阿寶要求她用高倍買回高仿並且賠禮道歉。玲子說：「前兩天港啥額，賺了度鈔票，把我張度保帶，奈麼餒，我還要幫儂桑個五十塊銅鈿啊，個則脫底棺材！」

脫底棺材的意思是：

A 討債鬼 

B 倒霉蛋 

C 敗家子

六、阿寶準備去諸暨解決三羊高仿的工廠的事，險些遇險。汪小姐甚是擔心，不顧千里開車去諸暨，卻由於太過於著急與對面車輛相撞。後來汪小姐到諸暨看到阿寶平安，汪小姐哭著喊道：「就剛剛，來來額路高頭，差點幫格額初子一起拐車起。我要是西特勒，我就砍不到儂了！」

西特勒的意思是：

A 死了 

B 撞了 

C 敗家子

「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）
「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）

七、至真園的廚師集體跳槽，同時黃河路上另外四家飯店的老闆娘一起找麻煩，導致至真園遭遇前所未有的營業困難，黃河路保衛戰也就此開啟。李李無計可施，只能找阿寶幫忙。這時汪小姐也定了至真園的包間接待外賓，於是阿寶讓她來夜東京。汪小姐發現阿寶正在親自下廚做菜……汪小姐說：「今皂儂掃飯啊？玲子阿家寧勒？今皂吃啥？」阿寶說：「弄了誒伐一樣額，娘阿國寧開開挨嘎。」汪小姐：「儂伐要喇叭腔哦。」

啦叭腔的意思是：

A 做不好 

B 大嘴巴 

C 吃得多

八、汪小姐被舉報收了阿寶一副價值不菲的耳環，她因此失去了升科長的機會，還被調離，去外貿總公司的倉庫上班。倉庫的范師傅給汪小姐分了又髒又累的活。後來，陶陶受阿寶之托來倉庫看汪小姐，並給她送了一盒餛飩，看到狼狽的汪小姐，陶陶說：「真額是儂啊！哦呦，才古賽色特了勒，哪能頓了格總地方啦？」

才古賽色特了的意思是：

A 太倒霉了 

B 可憐死了

C 快吃飯吧

「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）
「繁花」在北京時間9日收官，圖為劇照。（取材自微博）

九、在黃河路受辱的汪小姐決定自立門戶，開公司做外貿。她在至真園舉辦開業招商會，但沒有一個人到場。魏總對汪小姐情有獨鍾，於是急忙趕過去捧場，打著廣告牌到街上拉人。范總在樓下徘徊徘徊，沒勇氣上去赴宴，魏總便拉他一起上去撐場面……魏總：「撒寧港（樓下）麼寧啊？樓嗚頭伐要忒鬧忙哦！」范總：「鬧忙啊，有魏總在，就特別的鬧忙！」

鬧忙的意思是：

A 瞎搗亂 

B 繁忙 

C 亂七八糟

答案是：B、B、A、C、C、A、A、B、B

繁花 香港

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