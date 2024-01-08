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「翹臀珍」JLo金球獎戰袍 出自台灣設計師之手

中央社／洛杉磯7日電
珍妮佛羅培茲現身金球獎頒獎典禮紅毯。(路透)
珍妮佛羅培茲現身金球獎頒獎典禮紅毯。(路透)

一年一度的金球獎頒獎典禮昨天在加州洛杉磯登場，眾星盛裝現身紅毯。這是好萊塢編劇和演員工會去年接連罷工數月、導致業界癱瘓後的首場大型盛典，為頒獎季拉開序幕。

法新社報導，頒獎典禮開始前，影星在紅地毯爭妍鬥豔。以「芭比」（Barbie）入圍音樂喜劇類電影最佳女主角的瑪格羅比（Margot Robbie）再度化身芭比娃娃，以一身閃閃發亮的粉紅色亞曼尼（Armani）禮服搭配同色薄紗披肩，向1977年推出的「超級巨星芭比」（Superstar Barbie）款式致敬。

女星瑪格羅比現身金球獎頒獎典禮紅毯。(歐新社)
女星瑪格羅比現身金球獎頒獎典禮紅毯。(歐新社)

美國拉丁天后JLo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）選穿台灣設計師婚紗品牌Nicole+Felicia的粉色無肩帶緊身禮服，雙臂墜有立體巨型玫瑰花裝飾，充滿浪漫又甜美的春日氣息。

美國歌壇巨星泰勒絲（Taylor Swift）身穿古馳（Gucci）綠色亮片細肩帶露背禮服，搭配鑽石流蘇耳環，舉手投足間閃耀迷人光澤。

同樣選穿粉色戰袍的還有頒獎人美國影歌雙棲女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld），她以一襲普拉達（Prada）淡粉色緞面無袖長禮服驚艷全場。

不過，打造「芭比」的美國導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）並未選擇芭比元素，而是以一襲全黑絲綢禮服搭配黑色長手套亮相。影集「醜女貝蒂」（Ugly Betty）女星艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）則是穿著一件綴有珠飾的銀色禮服，展現高貴氣質。

「芭比」導演葛莉塔潔薇以一襲全黑絲綢禮服搭配黑色長手套亮相。（歐新社）
「芭比」導演葛莉塔潔薇以一襲全黑絲綢禮服搭配黑色長手套亮相。（歐新社）

芭比 泰勒絲 加州

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