看電影買6張票？梁朝偉闢謠：買3張而已、希望旁邊沒人

梁朝偉稱自己沒有很內向。（取材自微博）

港星梁朝偉 近來積極宣傳新片「金手指」，他接受中國媒體專訪，闢謠劉嘉玲說自己看一次電影要買六張票的傳聞。

劉嘉玲爆料梁朝偉一個人看電影卻會買六張票。（取材自微博）

中國媒體「淘票票」發布劉德華、梁朝偉年度專訪，問到梁朝偉「劉嘉玲之前曾在採訪中說，您看一次電影要買六張票，這是真的嗎？」梁朝偉稱，沒有那麼誇張，就買三張而已，「這樣買是為了希望旁邊沒有人。」 一旁劉德華聽了不可置信。

梁朝偉(左)和劉德華近來積極宣傳新片「金手指」。（取材自微博）

受訪說沒那麼「I人」 身體露餡

另一段採訪中，梁朝偉則說自己「沒那麼『I』(指內向，喜歡獨處並專注自己的內心世界)」，搞笑的是，鏡頭拍下他說完這句話，眼神飄忽不敢直視，雙腳緊張的靠攏。網友笑他，「要不是有穿鞋，腳趾肯定又往地面摳了」。

梁朝偉的「社恐」一直是外界津津樂道的話題。港媒曾爆料：「梁朝偉有時閒著悶了，會臨時到機場看航班，隨便趕上哪班就搭上哪班，有一次飛到倫敦，獨自蹲在廣場餵鴿子，不發一語，當晚再飛回香港 ，當作沒事發生。」

梁朝偉也曾表示，在私生活裡，如果沒有共同話題，跟陌生人的時候，就不知道怎麼開始跟人溝通，所以生活裡比較喜歡獨處。」

此外，香港導演王家衛的電視劇「繁花 」引起社群大量討論，劉德華表示已經看了預告，很多上海話很感興趣；梁朝偉說很想看王家衛拍電視劇，「電視劇的篇幅比較長，發揮空間會比較大。」