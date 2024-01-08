日本震災「不歡迎物資」南韓辛拉麵上榜 專家解答了

日本媒體報導，地震災區不適合捐贈「辛拉麵」，專家表示，泡麵要消耗的水量超出必要的多。(本報資料照片)

日本 石川縣能登半島元旦時發生震度7.6強震，造成無數人罹難，當地的救援能持續進行當中。日本媒體報導相關新聞時，特別列出「不要捐助」的物資，包含了紙鶴、慰問信、辛拉麵等，其中辛拉麵讓不少人好奇，災難發生時，是否有優先得確保的資源。醫師表示，當遇到災難身邊缺乏物資的情況，要謹記「333原則」，且尿液都要蒐集起來，當作重要水資源。

日本媒體報導，地震災區不適合捐贈南韓品牌「辛拉麵」，有日本烹飪專家在社群平台X（前推特）推文表示，通常在災難期間，超商 和超市剩下最多的都是辣味泡麵，因為要消耗的水量超出必要的多，在缺水的緊急狀況下，手邊又只有辣味泡麵的話，可以使用家裡的醬油或是味素來烹調，不使用內附的拉辣油包，煮成醬油拉麵的樣子食用。

中華民國 大型活動緊急救護協會創會理事長、開業高山症專科醫師高偉峰表示，一般遇到災難時，要謹記「333原則」，人會致死的環境條件，缺氧3分鐘、失溫3小時、3天沒喝水、3周不吃東西，因此當遇到災難時，尤其是山難，要優先確保空氣，接續依次為是溫度、水、食物。

「確保水源比吃東西更重要。」高偉峰表示，人體儲存的脂肪、糖分、蛋白質都可以讓人體支撐一段時間，但人一天不吃不動，最少都要500c.c的水分，當遇到災難後，首先得確認「狀況會持續幾天」，因此得分配好資源；人體每天還是需要攝取2至6克的鈉，否則會脫水，因此泡麵不是不能吃，但吃鹹的就會想要喝水，要注意分配。

高偉峰建議，若在野外遇到災難，「樹皮、昆蟲」都是可食用的，他有位醫師朋友遭山難，靠的就是吃昆蟲攝取營養；而樹木的木質部有水分可汲取，韌皮部就是儲存養分的地方，若真的缺乏水源，連尿液都要謹慎蒐集起來，必要時候成為飲用水，成為人體水分的來源。