馬斯克貼一坨屎符號回應「嗑藥傳聞」說3年藥檢都過關

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。(路透)

特斯拉和SpaceX 執行長馬斯克 （Elon Musk）被華爾街 日報爆料，這兩家公司的一些董事和高層主管擔憂他非法使用多種違禁藥物的狀況。對此，馬斯克周日（7日）在自家社群平台X上貼文親自澄清，還特別標記華爾街日報並貼了一坨屎的表情符號。

馬斯克貼文說：「我承認，在與羅根哈了一口後，應美國國家航空暨太空總署（NASA）的要求，做了三年隨機的藥物測試。甚至沒有發現任何微量的毒品或酒精。」

他更在貼文末總結一句話，註記華爾街日報「@WSJ甚至不配放在鸚鵡籠裡接鳥屎（便便表情符號）」。

馬斯克2018年曾在美國演員Joe Rogan的節目中公然抽大麻菸，引發爭議。

華爾街日報6日在標題名為「伊隆馬斯克慣用非法藥物，讓特斯拉和SpaceX主管擔憂」的報導中，引述知情人士的說法爆料說，兩家公司的高層主管和董事會成員擔心馬斯克的古怪行為是因為使用了違禁藥物造成。這類違禁藥物不只包含他與羅根所抽的大麻菸，還包括K他命（他聲稱擁有合法處方箋）、迷幻藥LSD、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇。

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，馬斯克常在世界各地的私人派對使用違禁藥物，參加者都須保密協議、或者交出手機。親近馬斯克的人表示，52歲的馬斯克使用違禁藥物一直都沒間斷，因而擔心會傷害馬斯克的健康，或損害他的事業。使用違禁藥物可能違反聯邦政策，威脅SpaceX與政府數十億元的合約。