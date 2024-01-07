我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機票預料今年不會再大漲 北美往返亞洲將降價

金球獎／「奧本海默」5獎大贏家「芭比」入圍9項只抱2獎

馬斯克貼一坨屎符號回應「嗑藥傳聞」說3年藥檢都過關

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。(路透)
特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）。(路透)

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）被華爾街日報爆料，這兩家公司的一些董事和高層主管擔憂他非法使用多種違禁藥物的狀況。對此，馬斯克周日（7日）在自家社群平台X上貼文親自澄清，還特別標記華爾街日報並貼了一坨屎的表情符號。

馬斯克貼文說：「我承認，在與羅根哈了一口後，應美國國家航空暨太空總署（NASA）的要求，做了三年隨機的藥物測試。甚至沒有發現任何微量的毒品或酒精。」

他更在貼文末總結一句話，註記華爾街日報「@WSJ甚至不配放在鸚鵡籠裡接鳥屎（便便表情符號）」。

馬斯克2018年曾在美國演員Joe Rogan的節目中公然抽大麻菸，引發爭議。

華爾街日報6日在標題名為「伊隆馬斯克慣用非法藥物，讓特斯拉和SpaceX主管擔憂」的報導中，引述知情人士的說法爆料說，兩家公司的高層主管和董事會成員擔心馬斯克的古怪行為是因為使用了違禁藥物造成。這類違禁藥物不只包含他與羅根所抽的大麻菸，還包括K他命（他聲稱擁有合法處方箋）、迷幻藥LSD、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇。

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，馬斯克常在世界各地的私人派對使用違禁藥物，參加者都須保密協議、或者交出手機。親近馬斯克的人表示，52歲的馬斯克使用違禁藥物一直都沒間斷，因而擔心會傷害馬斯克的健康，或損害他的事業。使用違禁藥物可能違反聯邦政策，威脅SpaceX與政府數十億元的合約。

內部消息人士向華爾街日報透露，其實在羅根事件發生後，SpaceX在公司大樓隨機部署緝毒犬，高層主管「開始警告員工必須隨時遵守公司規定，包括即便在辦公室外也不能使用非法藥物。

馬斯克貼文回應華爾街日報的吸毒報導，澄清三年藥檢都過關。(網頁截圖)
馬斯克貼文回應華爾街日報的吸毒報導，澄清三年藥檢都過關。(網頁截圖)

馬斯克 華爾街 SpaceX

上一則

價值167萬「帝王綠翡翠」掉進水溝 商家懸賞28萬元尋寶

下一則

蘋果Vision Pro 2月在美上市 其他市場不會晚太久

延伸閱讀

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心
ULA火神號火箭將升空 對槓馬斯克

ULA火神號火箭將升空 對槓馬斯克
儘管多年不合 貝佐斯坦承：我跟馬斯克的心思其實很像

儘管多年不合 貝佐斯坦承：我跟馬斯克的心思其實很像
特斯拉為何被BYD超車？巴隆：馬斯克犯了三大策略錯誤

特斯拉為何被BYD超車？巴隆：馬斯克犯了三大策略錯誤

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

2024-01-03 16:40
好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」重回北美票房第一。(美聯社)

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

2023-12-31 20:11
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…