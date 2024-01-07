「旺卡」北美票房3度奪冠 驚悚片「暗泳」贏過「水行俠2」

「旺卡」北美票房奪冠。（美聯社）

2024年第一個周末，北美票房冠軍依然屬於「甜茶」提摩西夏勒梅主演的奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka）。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月7日發布的電影市場數據，30部影片北美周末票房（1月5日至7日）報收約8544萬美元，較前一周末減少24%。

隨著放映影院數量減少，「旺卡」此番周末票房環比下跌35.8%，以約1443萬美元第三次奪得北美周末票房冠軍。該片由昵稱「甜茶」的好萊塢 明星提摩西夏勒梅主演，北美累計票房現約1.65億美元、總票房約4.66億美元。

5日亮相的驚悚恐怖片「暗泳」（Night Swim）是本期北美周末票房十強中唯一新片，以約1200萬美元首映周末票房摘得亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.0、爛番茄新鮮度26%（110評），CinemaScore打分為C。

驚悚恐怖片「暗泳」北美票房第二名。（美聯社）

在新片衝擊下，「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）以約1061萬美元周末票房、41.9%環比跌幅從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。自2023年12月22日首映至今，這部奇幻動作片北美累計票房剛剛突破1億美元；加上占比七成的北美以外市場，迄今總票房約3.35億美元。

緊隨其後的是動畫片「飛鴨向前衝」（Migration），以約1025萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。目前該片北美累計票房約7782萬美元，總票房超過1.5億美元。

愛情喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）是本期十強榜單「老面孔」中唯一周末票房環比上漲的影片，以約950萬美元、8.5%環比增幅續居第5位。目前該片北美累計票房約4371萬美元，總票房約5841萬美元。

「愛愛愛上你」北美票房第五名。（美聯社）

值得一提的是，第80屆威尼斯影展金獅獎得主「可憐的東西」（Poor Things），再次以最少的放映影院數量躋身北美周末票房十強，以約200萬美元從上期榜單第12名回升至本輪排名第10位。這部喜劇科幻劇情片由奧斯卡獎 最佳女主角獎艾瑪史東（Emma Stone）主演，目前北美累計票房約1423萬美元、總票房約1521萬美元。

此外，歌舞劇情片「紫色姐妹花」（The Color Purple）和三部傳記劇情片「賽艇男孩」（The Boys in the Boat）、「鐵爪」（The Iron Claw）、「法拉利」（Ferrari）亦留駐北美周末票房十強。