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王家衛「繁花」陳可辛「醬園弄」都在上海拍 直播主緊抓流量密碼

中央社／上海7日電
戲劇「繁花」帶動上海黃河路「聖地巡禮」浪潮，其中，劇中重要場景酒家「至真園」的原型「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡聖地。（中央社）
戲劇「繁花」帶動上海黃河路「聖地巡禮」浪潮，其中，劇中重要場景酒家「至真園」的原型「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡聖地。（中央社）

導演王家衛新戲「繁花」在中國掀起熱潮，故事發生地之一的上海黃河路近日吸引大批朝聖民眾。同時，陳可辛新戲「醬園弄」將在上海拍攝，在乍浦路搭設場景，同樣湧進大批人潮。

王家衛新戲「繁花」改編自金宇澄的同名小說，以90年代的上海為背景，講述了一無所有的主角阿寶，因緣際會下搭上改革開放浪潮，並藉著自身的經商手腕，在上海黃河路發跡，成為商界的後起之秀，卻也在爾虞我詐的商戰之中，惹來殺身之禍。

「繁花」在去年底於中國播映後，隨即成為熱門話題，並且吸引了大量的觀眾與演員、導演的粉絲前往黃河路「聖地巡禮」，感受劇中人物經歷的90年代上海。其中，劇中重要場景，上海商人名流每晚聚集的酒家「至真園」，原型為「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡聖地。

香港導演陳可辛的新電影「醬園弄」將在上海開拍，近期已開始在上海乍浦路搭設場景，吸...
香港導演陳可辛的新電影「醬園弄」將在上海開拍，近期已開始在上海乍浦路搭設場景，吸引許多民眾「超前部屬」聖地巡禮。（中央社）

「聖地巡禮」一詞源自於日文，形容粉絲造訪影視娛樂與動漫遊戲作品中，故事發生地與相關場景的行為。

事實上，在經過90年代的燦爛繁華後，如今黃河路早已沒落，成為了普通的街道，許多特地前來的人多是為了知名伴手禮「國際飯店蝴蝶酥」，對於黃河路曾經的輝煌與繁華並不清楚。

一名20多歲的上海民眾與朋友一同前往黃河路朝聖，她說，從有記憶以來「黃河路就是長成這樣，沒有看過像戲裡那麼繁華的樣子」。她提到，看了戲之後向父母詢問，才知道了黃河路的過往，「他們說當時這裡少說有超過百家的酒家、飯館，出入的都是有錢人，我好難想像。」

由於戲劇帶動的聖地巡禮，假日時的黃河路人山人海，也有許多直播主、網紅到場直播、拍照，盼緊抓流量密碼。此外，不少民眾為了拍照而跑到馬路上，甚至得出動警察維持秩序。

除了王家衛的「繁花」外，導演陳可辛的新電影「醬園弄」將在上海開拍，近期已開始在上海乍浦路搭設場景，同樣吸引許多民眾「超前部屬」聖地巡禮。

根據公開資訊，「醬園弄」改編自發生在1944年的真實案件「醬園弄殺夫案」，講述居住在上海新昌路醬園弄內的女子「詹周氏」手刃家暴丈夫，雖然她對犯行坦言不諱，然而隨著案件調查，她的苦難人生也被公開在世人面前並也引起廣泛同情，並引發了社會上要求輕判的請命活動。

走訪乍浦路，當地正如火如荼的進行場景搭建，雖然包含極具象徵，寫有「醬園」兩字的大牆，以及建物外觀以帆布遮蓋，但仍可從露出的部分看見劇組試圖重現當時上海風貌的街景與招牌。

現場工作人員表示，這裡的施工將持續到農曆新年後，電影什麼時候開拍還不知道，「沒看到演員或導演，但來拍照的人不少」。

有趣的是，因為「醬園弄」在乍浦路拍攝的消息傳開，因此吸引不少特意前來的民眾，有些人甚至不清楚或一時想不起這條路的路名，直接稱當地為「醬園弄」。例如，記者在地鐵站附近遇到一名母親帶著小孩，想要到乍浦路拍照。她向記者問路時直接說「請問醬園弄該怎麼走？」

跟黃河路一樣，乍浦路在假日也湧進大量人潮，加上正在施工的原因，因此整條路暫時封閉，僅提供行人進出。

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