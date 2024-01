CNN評選2024最值得造訪地點 台灣唯一入榜城市是這裡

台南以美食聞名,CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市,南市名列其。(圖:南市府提供)

繼台南市為台灣唯一入選英國國家地理旅遊雜誌2024年全球30個最酷景點後,美國有線電視新聞網(CNN)也選出今年最值得造訪的全球24個地點,台南名列其中,也是唯一入榜的台灣城市,這篇報導刊出後,美國在台協會也在臉書 推播支持。市長黃偉哲表示,能獲選,台南人與有榮焉。

在CNN這篇「Where to go in 2024: The best places to visit」的報導中,羅列了24個2024年最值得造訪的地點,台南也入選,報導中提到,今年是台南400年,台南已是國際舞台上的台灣旅遊熱點,在過去兩年的整體旅館住房率高居全台之冠,甚至超越台北。報導分析台南的獨特之處,讚譽台南是台灣的街頭美食之都,並提到台南以牛肉湯、蚵仔煎和超凡的自然美景(特別推薦位在左鎮的草山月世界)、鹽田下的夕照美景、色彩繽紛的古寺以及新潮的博物館 等受到喜愛。報導也特別介紹了台南在2023年被訂房平台Booking. Com選為全球10大永續旅遊目的地。

市長黃偉哲表示,在台南紀念400年之際,能夠被CNN評選為2024年值得造訪的地點,是全體台南市民共享的光榮喜事,而從報導中的推薦,就可看出台南深厚的飲食文化、豐富的人文歷史、驚人的自然美景,都是能吸引全球觀光 客來此深度旅遊的獨特利基。