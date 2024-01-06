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CNN評選2024最值得造訪地點 台灣唯一入榜城市是這裡

記者鄭惠仁／台南即時報導
台南以美食聞名，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其。(圖:南市府提供)
台南以美食聞名，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其。(圖:南市府提供)

繼台南市為台灣唯一入選英國國家地理旅遊雜誌2024年全球30個最酷景點後，美國有線電視新聞網(CNN)也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南名列其中，也是唯一入榜的台灣城市，這篇報導刊出後，美國在台協會也在臉書推播支持。市長黃偉哲表示，能獲選，台南人與有榮焉。

在CNN這篇「Where to go in 2024: The best places to visit」的報導中，羅列了24個2024年最值得造訪的地點，台南也入選，報導中提到，今年是台南400年，台南已是國際舞台上的台灣旅遊熱點，在過去兩年的整體旅館住房率高居全台之冠，甚至超越台北。報導分析台南的獨特之處，讚譽台南是台灣的街頭美食之都，並提到台南以牛肉湯、蚵仔煎和超凡的自然美景（特別推薦位在左鎮的草山月世界）、鹽田下的夕照美景、色彩繽紛的古寺以及新潮的博物館等受到喜愛。報導也特別介紹了台南在2023年被訂房平台Booking. Com選為全球10大永續旅遊目的地。

市長黃偉哲表示，在台南紀念400年之際，能夠被CNN評選為2024年值得造訪的地點，是全體台南市民共享的光榮喜事，而從報導中的推薦，就可看出台南深厚的飲食文化、豐富的人文歷史、驚人的自然美景，都是能吸引全球觀光客來此深度旅遊的獨特利基。

黃偉哲也提到，台南的各界為了迎接國際觀光客做出許多努力，致力打造國際觀光友善的環境，從「食、宿、遊、購、行」的面向出發，全方位強化友善的接待服務，讓台南人熱心款待客人的用心，也能傳達到國際觀光客心中，未來市府也會持續努力，邀請更多國際觀光客來到台南，而台南自己，也藉由這樣的美好相遇，在台南400與世界交陪。

台南以美食聞名，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其中。...
台南以美食聞名，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其中。(圖:南市府提供)
CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其中。(圖:南市府提供...
CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其中。(圖:南市府提供)
台南市除美食外，還有美麗景點，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，...
台南市除美食外，還有美麗景點，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其中。(圖:南市府提供)
台南市除美食外，還有美麗景點，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，...
台南市除美食外，還有美麗景點，CNN評選了24個2024年全球最值得造訪的城市，南市名列其中。(圖:南市府提供)

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