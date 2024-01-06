節氣小寒報到 注意禦寒養生 轉運、求財只需簡單一物

想要求財的朋友，可以在這個節氣起在家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件等。（Unsplash＠／Ahmed Hasan）

1月6日是節氣小寒，是2024年的第一個節氣，小寒過後到大寒來臨之前，正是冬季最冷時期。除了注意禦寒養生，命理專家柯柏成也建議，如果兔年諸事不順，可在小寒起安排大掃除、轉運，以全新面貌迎接龍年。

柯柏成說，小寒剛好是周六，如到寺廟拜拜，建議帶著脫殼類的供品，像是花生、開心果、橘子、龍眼或核桃 等，只要先完整供奉，帶回家食用時再將殼皮去掉，就可以達到去除壞運的效果。

丑月歸艮卦五行屬土，家中東北開門，定有財來。所以想要求財的朋友，可以在這個節氣起在家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件等。

近期如果計畫投資 房產，需要把家中東北方調整好，不宜堆放雜物，以整潔明亮為原則，才不會讓財運受阻。

另外大掃除也能揮別去年晦氣、讓財運漲翻天，2024年一路順到年底。大掃除有以下幾種涵義：

1.除舊布新，把累積一年的窮運、霉氣通通掃出門，以迎接新一年的嶄新好運氣。

2.破舊立新，把舊或壞的家具換新，表示對新年的期待和希望。

3.辭舊迎新，把累積一年的喜怒哀樂、得失成敗都留在過去，用乾淨整潔的環境和心情迎接新年的到來。

4.聚財納福，依照風水民俗說法，財不入汙地，過年請財神爺來家裡，家居環境整潔有助聚財；混亂的家居難聚財，財神不願意入家門。大掃除可以把家中的穢氣清除，為家中招財進寶、平安吉祥創造良好條件。

5.驅邪避災，相傳竹葉可驅邪，古時民間用竹葉紮成掃把大掃除。大掃除時還要用新掃把，並在上面繫上紅布表示吉利。大掃除可以消災解厄，保佑家人平安健康，現在都改用吸塵器，舊的吸塵器可先清理乾淨再使用，壞的無法維修就盡早回收，採購新的吸塵器上面就可以繫上紅絲帶，都有相同的效果。