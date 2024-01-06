我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊搶先看／日存15元 儲蓄很簡單

效仿加州控槍 美國十年可免30萬人死亡

節氣小寒報到 注意禦寒養生 轉運、求財只需簡單一物

記者江良誠／南投即時報導
想要求財的朋友，可以在這個節氣起在家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件等。（Unsplash＠／Ahmed Hasan）
想要求財的朋友，可以在這個節氣起在家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件等。（Unsplash＠／Ahmed Hasan）

1月6日是節氣小寒，是2024年的第一個節氣，小寒過後到大寒來臨之前，正是冬季最冷時期。除了注意禦寒養生，命理專家柯柏成也建議，如果兔年諸事不順，可在小寒起安排大掃除、轉運，以全新面貌迎接龍年。

柯柏成說，小寒剛好是周六，如到寺廟拜拜，建議帶著脫殼類的供品，像是花生、開心果、橘子、龍眼或核桃等，只要先完整供奉，帶回家食用時再將殼皮去掉，就可以達到去除壞運的效果。

丑月歸艮卦五行屬土，家中東北開門，定有財來。所以想要求財的朋友，可以在這個節氣起在家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件等。

近期如果計畫投資房產，需要把家中東北方調整好，不宜堆放雜物，以整潔明亮為原則，才不會讓財運受阻。

另外大掃除也能揮別去年晦氣、讓財運漲翻天，2024年一路順到年底。大掃除有以下幾種涵義：

1.除舊布新，把累積一年的窮運、霉氣通通掃出門，以迎接新一年的嶄新好運氣。

2.破舊立新，把舊或壞的家具換新，表示對新年的期待和希望。

3.辭舊迎新，把累積一年的喜怒哀樂、得失成敗都留在過去，用乾淨整潔的環境和心情迎接新年的到來。

4.聚財納福，依照風水民俗說法，財不入汙地，過年請財神爺來家裡，家居環境整潔有助聚財；混亂的家居難聚財，財神不願意入家門。大掃除可以把家中的穢氣清除，為家中招財進寶、平安吉祥創造良好條件。

5.驅邪避災，相傳竹葉可驅邪，古時民間用竹葉紮成掃把大掃除。大掃除時還要用新掃把，並在上面繫上紅布表示吉利。大掃除可以消災解厄，保佑家人平安健康，現在都改用吸塵器，舊的吸塵器可先清理乾淨再使用，壞的無法維修就盡早回收，採購新的吸塵器上面就可以繫上紅絲帶，都有相同的效果。

核桃 投資

上一則

孫燕姿胞妹突喊斷絕關係 專家：名人親屬壓力大、長期當配角

延伸閱讀

你今天有睡滿7小時？研究：睡飽可降22%機率罹憂鬱症

你今天有睡滿7小時？研究：睡飽可降22%機率罹憂鬱症
華人「智慧型」犯罪 高價商品變低價

華人「智慧型」犯罪 高價商品變低價
華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...
領紫南宮龍年錢母 民眾露營排隊 人龍逾2公里

領紫南宮龍年錢母 民眾露營排隊 人龍逾2公里

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

2024-01-03 16:40
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09
好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」重回北美票房第一。(美聯社)

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

2023-12-31 20:11

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知