孫燕姿胞妹突喊斷絕關係 專家：名人親屬壓力大、長期當配角

天后孫燕姿妹妹5日在微博發文暗指與她斷絕姐妹關係，並表示自己只想平靜生活。（取材自微博）

新加坡 天后孫燕姿妹妹5日在微博 發文暗指與她斷絕姐妹關係，並表示自己只想平靜生活。台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，有名氣的家人容易對其他家族成員造成壓力，初期會有新鮮感，但久而久之恐會因外界壓力而「無法成為真正的自己」。

張自強說，名人親屬不論何時何地都會被以「某某人的誰」稱呼，所面對壓力不比名人本身少，隱私權也恐因此缺乏，例如不論至何處吃飯、約會等，均有可能被媒體跟拍、放大檢視，無法自由生活。另外，名人親屬一舉一動均有公眾影響力，容易產生注重公眾形象的隱形壓力，行事不敢踰矩、不能隨便做事情。

「名人親屬生活壓力不比名人低，卻無法獲得相對應回饋。」張自強指出，名人出席、參加活動多少都有代言費、出席費，身為名人親戚卻無法獲得實質回饋，久而久之便認為身為名人親戚沒有什麼好處，還會被視為配角，無法實踐自我。

張自強說，親戚初期可能會有新鮮感，或是能享受某些特權，但是長久以往反而成為壓力，一旦有一個事件引爆，例如遇事爭吵，就有可能立刻拋棄或是拒絕名人親戚這一個角色或光環，希望重新做為自己。

孫燕美在微博表示，自從2019年跟「某某人」的關係已經很淡，「過去3年試著某種方式與她溝通，我已經累了。 從今天起只是想說的是，我在陰影活了20+年，過去不容易，到了現在，今天起，只想找個釋放。 以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身份，我只想說我跟『某某人』從此不再是姐妹關係。」

孫燕美說並不想捲進粉絲討論及揣測，「每個人都不容易。我只想平靜過生活，前半生不容易，後半生請你允許我為自己的生活有所個人權利定義自己。」她更指出這40來年如果以妹妹的身份做的不妥，會為此道歉，「對於我的傷害，論有意或無意，我也希望有一天傷害我的人，能夠從中學習，也找到平靜。」