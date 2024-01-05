日本攝影大師篠山紀信83歲病逝 曾掌鏡宮澤里惠18歲全裸寫真集

日本攝影大師篠山紀信過世，享壽83歲。圖為篠山紀信2010年訪台出席北美館攝影展開展活動，並在作品「刺青」前合影。（本報資資料照片）

日本 攝影大師篠山紀信4日過世，享壽83歲。他曾幫許多知名人物拍下經典照片，例如披頭四成員約翰藍儂、歌手山口百惠，他幫女星宮澤理惠拍的寫真集更曾引起廣大迴響。

朝日電視台引述相關人士透露，篠山4日身體狀況急轉直下，被緊急送到位於東京都的醫院後不治。

篠山1940年出生於東京，就讀於日本大學藝術學部時就進入廣告公司展現攝影才華，1968年起成為自由攝影師。

他1970年代發表充滿未來感的裸體寫真集「NUDE」，以及拍攝巴西 里約的嘉年華寫真集「OLELE．OLALA」等，都獲得高度評價。

篠山曾幫作家三島由紀夫、歌手山口百惠、披頭四成員約翰藍儂（John Lennon）與小野洋子等名人捕捉經典身影，其中1991年他幫當年18歲的宮澤理惠所拍的寫真集「宮澤理惠 篠山紀信Santa Fe」更引發轟動。

日本社會當時還因他的作品風格而衍生多個流行語。

除人像之外，他的作品範圍也涵蓋知名建築、風景等領域，還在日本311大地震 （東日本大地震）後前往災區發表作品，持續在攝影界的第一線發光發熱超過60年。

篠山2018年首次移師海外展覽便選擇台灣為第一站，當時帶來近百幅撼動人心作品。