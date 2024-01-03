我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一場大型風暴周末來襲 東部迎豪雨大雪

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

史上第一人 13歲神童擊敗「俄羅斯方塊」：我感覺不到我的手指了

記者胡玉立／即時報導

電玩史上歷久不衰的經典遊戲—任天堂最初版(NES)「俄羅斯方塊」(Tetris)，在公開發售34年後，終於在去年12月21日被人打到最後一關、崩潰凍結。令人拍案叫絕是，過去只有人工智慧(AI)辦到的這項人類通關歷史紀錄，是由年僅13歲、網名Blue Scuti的「俄羅斯方塊神童」威利斯·吉布森(Willis Gibson) 創下。

紐約時報報導，威利斯住在奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特(Stillwater)，他在2日上傳到YouTube的勝利影片顯示，他在臥室裡一路打到157關，螢幕上的俄羅斯方塊分數顯示「999999」 ，遊戲受編碼限制變成定格；此時，威利斯在椅子上前後搖晃，高聲重複吶喊「天啊」，然後癱在椅子上說：「我感覺不到我的手指了。」

俄羅斯方塊由前蘇聯科學家帕基特諾夫(Alexey Pajitnov)發明，1989年在最早期任天堂娛樂系統發布。遊戲目的是防止在螢幕上漂浮的方塊堆積；玩家可旋轉方塊、將方塊連成實線後就會被清除。此遊戲在1980年代紅極一時，至今仍擁有活躍的玩家社群和競技賽場。

早期玩家通常最多只打到29關，因為那時方塊落下速度極快，人類似乎無法跟上。但過去十年，開始有玩家透過「高速點擊」或「超速點擊」突破限制，紀錄不斷被刷新。2020年，頂級玩家開始使用「搖桿滾動」技術，再次顛覆遊戲格局，也改變了俄羅斯方塊競技可能性。更多頂級玩家朝崩潰遊戲努力，不單只是累積高分。

年僅13歲的威利斯·吉布森(Willis Gibson) ，被公認為第一個在原始...
年僅13歲的威利斯·吉布森(Willis Gibson) ，被公認為第一個在原始硬體上「擊敗」俄羅斯方塊的人。圖為他打到157關，螢幕上的俄羅斯方塊分數顯示「999999」 。(YouTube影片截圖)

威利斯從2021年開始以Blue Scuti名義參加俄羅斯方塊比賽；現在被公認是第一個在原始硬體上「擊敗」俄羅斯方塊的人。經典俄羅斯方塊世界錦標賽(Classic Tetris World Championship)主席克萊門特(Vince Clemente) 表示，「以前從未有人辦到過；其實直到幾年前，大家都以為這是不可能的事」。

俄羅斯方塊競技玩家，人稱aGameScout的大衛麥克唐納 (David Macdonald) 則說：「這位俄羅斯方塊『神童』才剛出現，就已在俄羅斯方塊職業界居領先地位。」如今，威利斯的成就將促使俄羅斯方塊玩家探索新領域；俄羅斯方塊的玩法「就此進入新階段、邁入新挑戰」。

威利斯向紐時表示，他每周約玩20小時的俄羅斯方塊；他開始玩這個遊戲是因為覺得它「簡單」。威利斯39歲的母親、高中數學老師卡琳·考克斯 (Karin Cox) 則說，威利斯 「除了玩俄羅斯方塊外，還是會做其他事，像是幫忙洗碗等。同意他玩下去，真的沒那麼難」。

來源：TODAY

俄羅斯 任天堂 奧克拉荷馬州

上一則

巴黎奧運7月登場 開幕日飯店房價三級跳 住一晚破千元

延伸閱讀

因應氣候變遷 伊州年輕農夫 新耕作法護土

因應氣候變遷 伊州年輕農夫 新耕作法護土
NBA／第21個賽季還能單場轟下40分 詹姆斯史上第一人

NBA／第21個賽季還能單場轟下40分 詹姆斯史上第一人
NBA／柯瑞達成3500顆三分球 史上第一人

NBA／柯瑞達成3500顆三分球 史上第一人
喬州干預選舉訴訟 2名川普律師認罪 道歉信卻只寫1行

喬州干預選舉訴訟 2名川普律師認罪 道歉信卻只寫1行

熱門新聞

「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

2023-12-28 13:22
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
如果你已經見過對方好幾次，卻仍然記不得他或她的名字，禮節專家囑咐別露饀。示意圖。（圖／Ingimage）

明明認識卻忘了對方名字怎麼辦？國際禮節專家：別露饀

2023-12-28 01:00

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答