史上第一人 13歲神童擊敗「俄羅斯方塊」：我感覺不到我的手指了

電玩史上歷久不衰的經典遊戲—任天堂 最初版(NES)「俄羅斯 方塊」(Tetris)，在公開發售34年後，終於在去年12月21日被人打到最後一關、崩潰凍結。令人拍案叫絕是，過去只有人工智慧(AI)辦到的這項人類通關歷史紀錄，是由年僅13歲、網名Blue Scuti的「俄羅斯方塊神童」威利斯·吉布森(Willis Gibson) 創下。

紐約時報報導，威利斯住在奧克拉荷馬州 斯蒂爾沃特(Stillwater)，他在2日上傳到YouTube的勝利影片顯示，他在臥室裡一路打到157關，螢幕上的俄羅斯方塊分數顯示「999999」 ，遊戲受編碼限制變成定格；此時，威利斯在椅子上前後搖晃，高聲重複吶喊「天啊」，然後癱在椅子上說：「我感覺不到我的手指了。」

13 year old Willis Gibson aka Blue Scuti became the first recorded person to beat Tetris causing the game to freeze after reaching level 157 pic.twitter.com/uRt3KOasTh — Jake Lucky (@JakeSucky) 2024年1月4日

俄羅斯方塊由前蘇聯科學家帕基特諾夫(Alexey Pajitnov)發明，1989年在最早期任天堂娛樂系統發布。遊戲目的是防止在螢幕上漂浮的方塊堆積；玩家可旋轉方塊、將方塊連成實線後就會被清除。此遊戲在1980年代紅極一時，至今仍擁有活躍的玩家社群和競技賽場。

早期玩家通常最多只打到29關，因為那時方塊落下速度極快，人類似乎無法跟上。但過去十年，開始有玩家透過「高速點擊」或「超速點擊」突破限制，紀錄不斷被刷新。2020年，頂級玩家開始使用「搖桿滾動」技術，再次顛覆遊戲格局，也改變了俄羅斯方塊競技可能性。更多頂級玩家朝崩潰遊戲努力，不單只是累積高分。

年僅13歲的威利斯·吉布森(Willis Gibson) ，被公認為第一個在原始硬體上「擊敗」俄羅斯方塊的人。圖為他打到157關，螢幕上的俄羅斯方塊分數顯示「999999」 。(YouTube影片截圖)

威利斯從2021年開始以Blue Scuti名義參加俄羅斯方塊比賽；現在被公認是第一個在原始硬體上「擊敗」俄羅斯方塊的人。經典俄羅斯方塊世界錦標賽(Classic Tetris World Championship)主席克萊門特(Vince Clemente) 表示，「以前從未有人辦到過；其實直到幾年前，大家都以為這是不可能的事」。

俄羅斯方塊競技玩家，人稱aGameScout的大衛麥克唐納 (David Macdonald) 則說：「這位俄羅斯方塊『神童』才剛出現，就已在俄羅斯方塊職業界居領先地位。」如今，威利斯的成就將促使俄羅斯方塊玩家探索新領域；俄羅斯方塊的玩法「就此進入新階段、邁入新挑戰」。

威利斯向紐時表示，他每周約玩20小時的俄羅斯方塊；他開始玩這個遊戲是因為覺得它「簡單」。威利斯39歲的母親、高中數學老師卡琳·考克斯 (Karin Cox) 則說，威利斯 「除了玩俄羅斯方塊外，還是會做其他事，像是幫忙洗碗等。同意他玩下去，真的沒那麼難」。

來源：TODAY