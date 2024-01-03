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巴黎奧運7月登場 開幕日飯店房價三級跳 住一晚破千元

編譯徐榆涵／即時報導
法國今年7月將迎來2024巴黎奧運，當地住宿業房價將因此大飆漲。(美聯社)
法國今年7月將迎來2024巴黎奧運，當地住宿業房價將因此大飆漲。(美聯社)

法國今年7月將迎來2024巴黎奧運，屆時將湧入來自世界各地的旅客，法國消費者組織近期公布奧運期間飯店價格普查結果，發現開幕式當天，巴黎飯店價格平均上漲2倍，達到平均1000歐元（約1090美元）以上。

路透報導，法國消費者研究組織「UFC-Que Choisir」在去年12月底針對80家三星級與四星級飯店進行調查，結果顯示奧運開幕式7月26日當天，一間雙人房的平均價格為1033歐元（約1128美元），兩周前的7月12日晚上房價則是317歐元（約346美元）。

調查結果還發現，巴黎逾50%飯店在7月26日當晚已被訂滿，有30％的飯店會要求客人至少要住兩晚，有些飯店甚至會要求客人預訂5晚。甚至還有一家三星級飯店在奧運期間將雙人房從304歐元（約332美元）調漲至2083歐元（約2275美元），另一家四星飯店則要求旅客住4晚，價格為每晚2095歐元（約2288美元）。

奧運賽事將在7月26日至8月11日舉行，巴黎旅遊局估計屆時會吸引約1600萬人湧入巴黎觀看奧運和帕運，將給巴黎飯店和房屋出租市場帶來龐大壓力。Airbnb也呼籲巴黎人在奧運期間出租房屋，以壓低價格。

巴黎奧運 三星 房價

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